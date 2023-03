Entre las actividades de la agenda cultural para esta semana de marzo destacan obras de teatro y conciertos. | Fuente: Composición

En la penúltima semana de marzo hay novedades en la agenda cultural. Los fans de Daniela Darcourt, Bareto y Milena Warthon, flamante ganadora de la Gaviota de Plata en el festival Viña del Mar 2023, podrán verlos reunidos en un concierto que se llevará a cabo este sábado 18 de marzo en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Todavía quedan entradas con un costo desde S/ 65.50 para este show, que celebra los 25 años de la productora DEA Promotora y servirá también para apoyar a las personas damnificadas por las lluvias extremas en el Perú, según anunciaron en un comunicado de prensa. "La entrega de los donativos podrá ser seguida en nuestras redes", anunció la directora Doris Espinoza.

No es el único concierto previsto para estos días. El 22 de marzo, llega a Perú la cantante y compositora noruega Aurora para presentar su último trabajo "The Gods We Can Touch", además de todos los temas que la han convertido en una de las estrellas musicales del momento y la han llevado a ser elogiada por artistas como Billie Eilish, Shawn Mendes y Katy Perry.

Durante su presentación en Lima, también en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, tendrá como artista invitada para abrir su show a su compatriota Thea Wang. Ambas visitan nuestro país por primera vez para desplegar temas exitosos como "Runaway", "Cure For Me", "Running With the Wolves", "Queendom", entre otros.









Teatro y exposiciones

Desde el mundo de las tablas, en el Teatro Barranco 2.0 (Av. Grau 701) se lleva a cabo el final de temporada de "Off Man, últimos días de Philip Seymour Hoffman", una producción hispanoperuana y argentina que cuenta con las actuaciones del actor español Yoska Lázaro (Philip Seymour Hoffman) y Carlos Cabrera (asistente).

Escrita por Iván Cerdán Bermúdez, con la dirección del director argentino Fernando García Valle, la obra tendrá su cierre este sábado 18 de marzo a las 8:30 p.m. Las entradas están a la venta a través de la plataforma Joinnus y tienen un precio desde S/ 28 para estudiantes y jubilados, y S/ 30 para público en general.

Asimismo, El Británico inauguró una exposición sobre el género musical "subte": "Lima 1988". Una muestra que homenajea los hechos políticos, sociales y culturales de aquella capital peruana complicada que motivó el surgimiento del rock subterráneo, término utilizado para referirse a la música ubicada fuera de los circuitos comerciales y apareció como símbolo de protesta.

Se revivirá aquella época del Primer Concurso de Rock No Profesional, organizado por TalleRock y la revista Esquina, un evento musical que despertó el interés de la dormida escena musical limeña y que tendió el inicio para el desarrollo y crecimiento de este movimiento. La exhibición va de lunes a sábado hasta el 22 de abril en la galería San Juan de Lurigancho del Británico, situada en Av. Próceres de la Independencia 1531.





La muestra de Lima subte en el Británico va hasta el mes de abril. | Fuente: El Británico

Una cita con el cine peruano

WikiAcción Perú lanzó la convocatoria para participar en el Primer Concurso Nacional de Artículos sobre Mujeres en la Cinematografía Peruana. Un certamen que busca visibilizar el trabajo creativo de las mujeres en el cine y audiovisual peruano en todas sus dimensiones y especializaciones: realización, producción, guion, dirección de arte, dirección de fotografía, etcétera.



Los artículos a postular pueden tratarse de entrevistas, reseñas, semblanzas o perfiles, crónicas y artículos de corte académico. Se entregarán cinco premios monetarios de 200 dólares cada uno. El plazo de recepción finaliza el 31 de marzo. Mayor información sobre las bases en el siguiente enlace: https://bit.ly/3ZyXSkU.

El Británico, por otro lado, presenta un ciclo de cine para resaltar el trabajo de directoras peruanas. En convenio con la Asociación de Directoras de Cine del Perú (NUNA), organizó un ciclo en el que proyectará tres películas dirigidas por Mariana Tschudi, Rossana Díaz Costa y Rocío Lladó.

La primera de ellas, "Amen", ya fue estrenada el jueves 16, pero todavía quedan dos por ver en el programa: la adaptación de "Un mundo para Julius", prevista para el jueves 23 de marzo, y "La amante del libertador" para el 30 de marzo. Las proyecciones empiezan a las 7:30 p.m. y se realizan en el Cultural Station del Británico (Jr. Bellavista 538 - Miraflores). El ingreso es gratuito.

La cartelera

Desde el 16 de marzo, el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú, junto a la Fundación BBVA, presentan el ciclo "Las ganadoras: Premios internacionales 2023", con nueve títulos ganadores de la última temporada de premios, como los Oscar, Globos de Oro, Bafta, SAG Awards, entre otros.

En una temporada que va hasta el 9 de abril, estarán disponibles en su Sala Azul las siguientes películas: "Todo en todas partes al mismo tiempo", "Aftersun", "Babylon", "Los Fabelman", "Tár", "Elvis", "Los espíritus de la isla", "La ballena", "Ellas hablan". Las entradas están a la venta en ccpucpencasa.com y también en la boletería del cine.

Asimismo, dos películas ingresaron el jueves a la cartelera nacional: "Shazam 2! La Furia de los Dioses" y "Comunión con el diablo".

