Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014. | Fuente: Instagram

La aplicación de Instagram se ha convertido en una de las favoritas para compartir todo tipo de momentos, sobre todo aquellos que te dan al azar distintas respuestas. En esta ocasión, la hija del fallecido actor Robin Williams se animó a utilizarla.

Zelda Williams, de 30 años, conmovió en Instagram, luego de grabar una historia en la que usa el juego viral “¿Cúal es tu personaje de Disney?”, pues la respuesta del filtro fue uno de los personajes que su padre interpretó.

Robin Williams, ganador del Oscar y quien falleció en 2014, hizo el papel del “Genio de Aladdin”, en la película que se estrenó en el año 1992. De este modo, los fans del actor de Hollywood lo recordaron y dejaron mensajes de motivación a Zelma.

“Me gusta imaginar que eso lo hizo tu papá, ¡hacerte reír!”, “Tu padre te está cuidando”, “Veo esto y tengo ganas de llorar”, “No eres la primera persona cuyos padres te dan señales de que te están mirando, mi padre es algo similar, le dice a mi familia que nos está mirando al dejarnos plumas blancas y su número favorito visto al azar”, se lee.

La hija de Robin Williams compartió el video en su cuenta personal de Twitter y el clip se hizo viral rápidamente.

Como se recuerda, Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014 en su domicilio cerca de Paradise Cay, California. De acuerdo al informe del Departamento del Sheriff del Condado de Marin, el actor se habría suicidado.

Robin Williams se hizo famoso gracias a sus papeles en “Mrs. Doubtfire”, “Jumanji”, “Hook”, “Las aventuras del barón Munchausen”, “The Birdcage”, “Night at the Museum”, “Happy Feet” y la mencionada “Aladdin”.

También por sus personajes en “Patch Adams”, “Good Morning, Vietnam”, “Good Will Hunting”, “Dead Poets Society”, “Awakenings”, “The Fisher King”, “One Hour Photo” y “Moscow on the Hudson”.