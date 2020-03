Angie Jibaja pide que le devuelvan a sus hijos.

La modelo Angie Jibaja subió una serie de historias de Instagram recordando el cumpleaños de su hijo Janko y se lamentó por no haber podido pasarla con él en ese día tan especial. “La chica de los tatuajes” se quebró al mencionar que es la primera vez que lo pasan separados.

“Ayer fue el primer año de tu vida en el que no te pude ver hijo mío. Pero desde el día que vuelvas con mami, todos los días celebraré un día más de sus vidas. Los amo”, aseguró.

En las imágenes se puede ver que los recuerda con cariño y confiesa que “estarán mucho mejor” con ella que con su padre. Además, pide que por favor les regresen a sus pequeños porque los necesita:

“Es el primer año que no la paso con él. Lo intenté mucho (...) pero es la primera vez”, indicó Angie Jibaja. “Los mejores momentos de mi vida. Le pido a Dios que me devuelvan a mis niños, por favor”.

Angie Jibaja pasa el cumpleaños de su hijo Janko sin él. | Fuente: Instagram

No obstante, la modelo tiene prohibido acercarse a ellos. Ella mostró que le había comprado unos arreglos florales a sus dos hijos pero no se los pudo entregar.

Angie Jibaja se muestra fuerte en sus redes sociales y asegura que seguirá luchando para tenerlos de vuelta. La exfigura de la televisión perdió la tenencia de sus pequeños por lo que -sostuvo- está trabajando en silencio y lejos de las cámaras de la televisión para recuperarlos.

“ANGIE ANTES QUE JIBAJA”

La modelo se lanzó como escritora y aseguró que todos debían saber por lo que estaba pasando así que realizó cinco libros autobiográficos donde contará su verdad. La primera entrega se llamará “Angie antes que Jibaja” y confiesa que todos la podrán leer ya que es virtual.

“Este libro lo comencé como parte de una terapia, y luego se convirtió en una aventura que hoy me alegra poder compartir. El escribir, me ha ayudado a liberarme de mentiras sobre lo que he hecho en la vida. También sobre lo que otros han hecho. Aquí, cuento todas esas historias que por años cargué, oscuros secretos que me dolía contar y no me dejaban avanzar”.