Cassandra Sánchez explica por qué no publica fotografía junto a la madre de Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram/@casemaze

Cassandra Sanchez aclaró las críticas en su contra por no mostrar a la madre de Deyvis Orosco en sus publicaciones de Instagram. En sus historias en la red social, la representante del certamen Miss Perú respondió a un usuario que le cuestionó que nunca se lucía en fotografías con su suegra.

“No es raro para las personas que: 1. No piensan mal automáticamente. 2. Siguen la carrera de Deyvis hace mucho tiempo. 3. Siguieron la carrera de mi suegro. 4. Han visto mi respuesta una y otra vez a esta pregunta”, indicó la hija de Jessica Newton antes de volver a explicar la razón para sus seguidores.

Según detalló Cassandra Sanchez de Lamadrid, la progenitora de Deyvis Orosco evita la exposición pública pese a que su hijo es una persona conocida en la farándula: “A mi suegra no le ha gustado aparecer o exponerse desde la época en la que el papá de Deyvis era famoso, siempre ha decidido mantenerse al margen”.

“Tanto ella como mi cuñado nos han pedido respetar su privacidad y que no subamos fotos ni contenidos con ellos en redes sociales. Esto no quiere decir que no compartamos momentos lindos juntos o que no tengamos fotos juntos, todo lo contrario, mi casa tiene varias imágenes hermosas”, agregó.

Cassandra Sanchez responde a críticas por no mostrar a madre de Deyvis Orosco en redes sociales. | Fuente: Instagram/@casemaze

Cassandra Sanchez y Deyvis Orosco serán padres

Deyvis Orosco compartió una gran noticia con sus seguidores por medio de sus redes sociales. Mostrando una serie de fotos junto a su prometida Cassandra Sánchez de Lamadrid, anunció que se convertirán en padres.

“Ustedes estuvieron en los momentos más difíciles que la vida me puso, jamás podré olvidar el día que perdí a mi padre, y todo lo que me tocó vivir cuando era solo un chico, pero en cada paso que di siguieron conmigo”, comenzó su mensaje en agradecimiento a sus fanáticos.

Al final del vídeo, el cantante reveló la ecografía que confirma la llegada de su primer hijo. “Desde el fondo de mi corazón hoy comparto el regalo más maravilloso que la vida me ha dado. Gracias, Dios, gracias, papá, gracias mi amor”, finalizó su mensaje.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x13 Te recomendamos nuestras series y películas fijas para ver en Netflix, Prime Video, HBO Max o Disney+ SIN SPOILERS

¿Eres de los que se queda horas viendo qué hay en las plataformas de streaming y al final terminas viendo NADA? Si es así, no te preocupes, eres de los nuestros, así que hicimos este episodio pensando en ti. Te hacemos recomendamos SIN SPOILERS qué ver en Netflix, Prime Video, HBO Max y Disney+ para que la próxima vez no gastes tiempo buscando y tengas las fijas. Por supuesto, ninguno de los integrantes de este podcast coincide en sus gustos... así que la variedad está asegurada.