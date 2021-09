Daniela Darcourt comparte escenario con Jerry Rivera en Estados Unidos: "Eres un artista de primera". | Fuente: Composición

Tras llegar a Estados Unidos para realizar una serie de conciertos, Daniela Darcourt no pudo contener su emoción de conocer a Jerry Rivera y se tomó una foto con él dedicándole un emotivo mensaje en sus redes.

“Crecí con tus canciones, y hoy, tuve el placer y honor de conocerte y compartir escenario contigo… Eres un ser humano increíble y un artista de primera. Gracias por tus bellas palabras y tu cariño. ¡Que la música y la vida nos permita volver a vernos pronto!”, escribió.

Sin embargo, Daniela Darcourt comentó que el momento más especial fue cuando Jerry Rivera destacó su talento y la considera una gran exponente de la salsa en Perú.

“Tienes un gran talento y carisma, mucha salud y bendiciones para ti junto a los tuyos y sin duda alguna nos veremos en tarima, sabes que cuentas conmigo y aquí tienes un amigo”, respondió el intérprete de ‘Esa niña’.

"No me creo diva"

Daniela Darcourt aclaró que las actitudes de diva no van con ella y considera que la humildad define a un artista. A pesar de que admite haber cometido errores en sus seis años de carrera musical, asegura que nunca ha estado “en poses” de creerse mucho más que el resto de cantantes.

“La humildad y sencillez son la carta de presentación, no solo de un artista, sino de todos. Cuando uno se desorienta, qué puede pasar, uno debe recordar de dónde viene y tener gente al lado que te ponga los pies en la tierra”, dijo la entrenadora de “La voz Perú” y “La voz senior” en una entrevista con el diario Trome.

Si bien Daniela Darcourt cree que está bien sentirse contento de lo que uno logra, hay que entender el momento y la forma: “Esta carrera no es fácil, porque hay momentos que vas escalando y te la crees, porque está bien que te lo celebres porque te esfuerzas, pero hay que saber hasta cuándo y cómo, porque nadie es más que tú, ni tú eres más que nadie”.

La salsera peruana acepta haberla “fregado” en el pasado por ser muy confiada a nivel personal y profesional, pero existe un límite y no se ve a sí misma por encima de sus colegas. “No me creo diva o ando en poses, es más, ese tipo de actitudes de otras personas me parecen ridículas”, señaló.

