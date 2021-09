Tony Succar fue sorprendida por sus padres en 'La Voz Senior'. | Fuente: Instagram/@tonysuccar

¡Palabras de hijo! Tony Succar no esperaba ser sorprendido por sus padres en “La Voz Senior” y, desde sus redes sociales, les dedicó un emotivo mensaje. En la pasada emisión del programa, Mimy Succar llegó de Estados Unidos al escenario del concurso de canto con el tema “Quimabra” interpretado para su hijo en las audiciones a ciegas.

A través de su perfil oficial de Instagram, el ganador del Grammy Latino agradeció a sus progenitores por todo lo que hicieron por él y sus hermanos cuando decidieron emigrar a EE.UU. “Mimy Succar, mi mamá… la familia es todo. Gracias, ma, gracias, pa (Antonio Succar). Soy lo que soy por ustedes”, escribió tras compartir unas fotografías juntos en “La Voz Senior”.

“No tengo palabras y nunca los tendré para agradecerles por todo lo que han hecho por mí y mis hermanos. Aunque a veces estemos distante, cometamos errores, o lo que sea, el amor siempre va ser más grande y nos va a mantener unidos. Los amo con todo mi corazón. Gracias por esta linda sorpresa, y sorry por llorar tanto, no me lo esperaba”, agregó Tony Succar.

Al terminar su presentación en "La Voz Senior", Mimy y Tony Succar corrieron a abrazarse. El productor no pudo evitar conmoverse al contar que sus padres hicieron lo posible para sacarlo adelante, no sin antes resaltar que siempre honrará a sus progenitores en vida.

"Cuando me llamaron para 'La Voz Senior', decía 'wow' cuánto quisiera que mi mamá participe porque es importante honrar a nuestros padres. Tú me has dado todo, mi papá también, yo estoy parado aquí por ustedes. Desde los 13 estoy tocando y desde siempre los miraba, y cómo dominaba el escenario, yo soy tu réplica y gracias por venir", dijo el entrenador.

Sin embargo, con voz entrecortada, Tony Succar comentó que su padre tiene como artista preferida a su esposa y lo considera un ejemplo. Además, se quebró al contar que él tuvo que trabajar mucho en el extranjero para darle educación: "Te fuiste de Perú a Estados Unidos y siempre has hecho todo, has limpiado baños, has pasado por trabajos horrorosos donde te humillaban, lo vi humillado, pero siempre trabajando".

