Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez De Lamadrid se convirtieron en padres este 17 de noviembre. | Fuente: Instagram

Tras anunciar el nacimineto de su primer hijo, Deyvis Orosco compartió un mensaje en sus redes sociales como dedicatoria para el bebé: "Bienvenido hijo. Milán Orosco Sanchez De Lamadrid. Gracias Dios, gracias papá. Desde hoy caminaremos juntos", se lee en la publicación.

Asimismo, publicó una imagen donde en su brazo está la huella del recién nacido. El cantante de cumbia ha recibido innumerables comentarios de felicitación por el nacimiento de su hijo.

Hace unas semanas, Deyvis Orosco y su novia Cassandra Sánchez de Lamadrid planificaron la llegada de Milán ya que, por su trabajo, era difícil formar una familia, sin embargo, el artista reveló que este es el momento indicado para iniciar su etapa de papás.

Milán Orosco tendrá doble nacionalidad

En septiembre pasado, Jessica Newton, la mamá de Cassandra Sánchez de Lamadrid, contó que su nieto tendrá doble nacionalidad —peruana y española— al igual que sus cuatro hijos.

“Mis cuatro hijos tienen doble nacionalidad. Son peruano/españoles y mi nieto también lo será”, escribió en una publicación de su perfil oficial de Instagram.

Asimismo, resaltó sentirse feliz de que Cassandra Sánchez forme una familia con Deyvis Orosco a quien en diferentes entrevistas lo calificó como un "hombre sencillo, trabajador y emprendedor".

