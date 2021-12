Greg Michel fue dado de alta del Hospital Dos de Mayo y compartió su primera salida con sus amigos tras superar las operaciones a su brazo. | Fuente: Instagram

El modelo belga Greg Michel fue dado de alta del Hospital Dos de Mayo y fue a celebrar con sus amigos su primer día fuera del centro de salud. Por medio de sus redes sociales, él compartió una foto con sus amigos en un restaurante:

“Primera comida fuera del hospital, los amo. Más fuertes que nunca mi hermano”, escribió uno de sus compañeros.

Tras el accidente que casi lo dejan sin vida, Greg Michel bajó de peso y aún tiene el brazo inmovilizado debido a las intervenciones que tuvo que pasar para evitar que le amputen la extremidad.

Greg Michel fue dado de alta y compartió su primera cena con sus compañeros fuera del hospital. | Fuente: Instagram

¿Qué le pasó a Greg Michel?

El martes 16 de noviembre, por medio de sus redes sociales, Sebastián Lizarzaburu reveló que el exchico reality, Greg Michel, se encontraba en estado de coma luego de sufrir un accidente en un gimnasio en Tarapoto, lugar donde reside hace algunos años.

El modelo contó en sus 'stories' de Instagram cómo ocurrió el suceso: “Greg Michel, uno de mis mejores amigos a quien considero inclusive casi mi hermano sufrió un accidente, uno de los espejos de su gimnasio reventó y le cortó varias venas y arterias por lo que perdió mucha sangre”.

De acuerdo con Lizarzaburu, Michel fue atendido de emergencia en un hospital y, tras los intentos de los médicos por salvarle la vida, entró coma. “Empezamos a mover contactos y conseguimos los donantes de sangre que necesitaba para por lo menos estar estable, ahora estamos viendo el traslado a Lima”, sostuvo la pareja de Andrea San Martín.

