Bebé en camino. Laura Spoya anunció oficialmente su segundo embarazo, un motivo por el que se ha mantenido alejada de las redes sociales. En la pasada edición de “Magaly Tv: La firme”, la conductora Magaly Medina se adelantó en confirmar la noticia sobre el futuro nuevo miembro en la familia de la ex Miss Perú.

“Se le escapó y se adelantó a una promesa que le hice. Yo respeto su trabajo y creo que está en su derecho si tiene una noticia que le parece importante para sus televidentes. Aunque me quemó la noticia”, expresó Spoya tomándolo por el lado divertido. “Por cosas del destino Magaly se enteró y le pedimos que guardara este secreto, pero no puede con su genio”.

“Me atreví a mandarle un mensaje y casi la mato (risas)”, agregó la ex reina de belleza sobre la primicia que lanzó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos.

Laura Spoya y su esposo, el empresario Bryan Rullan, han fortalecido su relación en la dulce espera del nuevo bebé, además de ella misma crecer en su faceta personal: “Ahora que todos saben me queda guardar los cuidados del caso y seguir con mis proyectos personales. Es una nueva etapa en mi vida y agradezco todos los mensajes que he recibido”.

Laura Spoya está feliz con su segundo embarazo

A sus 30 años, la modelo peruana sufre las propias complicaciones de la etapa de gestación, pero no hay “nada de qué preocuparse”. Por otro lado, aseguró que viajará a Lima para contar todos los detalles acerca del próximo nacimiento de su segundo retoño y también acerca de su nueva marca de belleza ¨Sereia¨, una marca que tiene como fin apoyar a otras mujeres a crear su propio negocio por redes sociales.

¨Las ventas virtuales crecieron durante la pandemia. Hoy podremos vender productos de belleza a través de las redes sociales y regalarles una gran experiencia a mujeres emprendedoras. Muy pronto conocerán de este gran proyecto¨, añadió desde México.

“Mi familia está emocionada y engriéndome en todo. Mi esposo ni qué decir. La llegada de un nuevo miembro en la familia es sinónimo de alegría”, puntualizó la empresaria Laura Spoya desde México, país en el que reside desde hace unos años.

