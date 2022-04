Laura Spoya está a la espera del nacimiento de su segundo bebé. | Fuente: Instagram / Laura Spoya

La modelo Laura Spoya se encuentrá en la dulce espera de su segundo bebé, fruto de su matrimonio con el empresario Brian Rullan. Por ello, a pocas semanas de dar a luz, decidió celebrar la pronta llegada de su nuevo hijo, pero no con un 'baby shower', sino con otro tipo de evento.

Desde su cuenta de Instagram, la 'influencer' publicó una serie de fotografías en las que aparece vestida de blanco, con una corona de flores blancas sobre su cabeza, y acompañada por su entorno más cercano, que pinta sobre su vientre distintas mandalas.

Se trató de un 'baby blessing' (también conocido como bendición del vientre), según comentó la misma Laura Spoya en la descripción de las imágenes. Un tipo de ritual especial que anteriormente lo han practicado otras estrellas como Evaluna Montaner.

Laura Spoya y la razón por la que hizo un 'baby blessing'

En su publicación de Instagram, red social en la que tiene casi 2 millones de seguidores, Laura Spoya explicó que decidió realizar un 'baby blessing' en vez de un 'baby shower', porque "no sentía que era lo que quería para celebrar la bienvenida" de su bebé.

"Es raro, podría parecer que por ser influencer me gustaría hacer un megafestejo, con muchos regalos, etc., pero no. Yo soy más reservada de lo que podrían pensar", señaló la ex Miss Perú.

Seguidamente, explicó que una ceremonia de este tipo "honra la llegada del bebé de una manera más espiritual, desde el corazón". "Dejando de lado el mundo material. Esta propuesta me pareció espectacular", dijo.

Por último, Laura Spoya afirmó que "un círculo de mujeres intencionado para atraer lo mejor en esta nueva etapa" fue el responsable de realizar "una limpia energética con copal y hierbas especiales" que le "vino muy, muy bien". "Y en general toda esta hermosa ceremonia para hacer saber al bebé que ya en solo semanas lo espero con los brazos abiertos", concluyó.

La vez en que Magaly Medina anunció el segundo embarazo de Laura Spoya

Bebé en camino. Laura Spoya anunció oficialmente su segundo embarazo, un motivo por el que se ha mantenido alejada de las redes sociales. Sin embargo, durante una pasada emisión de “Magaly Tv: La firme”, la conductora Magaly Medina se adelantó en confirmar la noticia sobre el futuro nuevo miembro en la familia de la ex Miss Perú.

“Se le escapó y se adelantó a una promesa que le hice. Yo respeto su trabajo y creo que está en su derecho si tiene una noticia que le parece importante para sus televidentes. Aunque me quemó la noticia”, expresó Spoya tomándolo por el lado divertido. “Por cosas del destino Magaly se enteró y le pedimos que guardara este secreto, pero no puede con su genio”.

“Me atreví a mandarle un mensaje y casi la mato (risas)”, agregó la ex reina de belleza sobre la primicia que lanzó la ‘Urraca’ en su programa de espectáculos.







NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x01 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.