La actriz Mayella Lloclla sorprendió a su novio Jhefry Vásquez con una cita frente a la playa para pedir su mano en matrimonio. | Fuente: Composición

La actriz peruana Mayella Lloclla sorprendió a sus seguidores luego de proponerle matrimonio a su novio Jhefry Vásquez con quien tiene un hijo. La protagonista de “Un mundo para Julius” explicó que engañó a su pareja para que sea modelo de su marca de joyas, pero en realidad era una sorpresa para la pedida de mano.

“Nadie sabe, ni nuestras familias, ni nuestros mejores amigos, y en este momento se están enterando junto a ustedes”, escribió la artista de 35 años. Asimismo, reveló que siempre tuvo claro en ser ella la que diera ese paso tan importante.

“Gracias Jhefry por ser parte importante de mi vida, por ser un apoyo constante en mi crecimiento profesional y personal. Sin tu amor no estaríamos logrando tantas cosas, gracias por la maravillosa familia que hemos formado. Te admiro y te amo mucho”, escribió Mayella Lloclla.

En el clip que publicó la artista se ve que la pedida de mano fue frente a la playa con un pequeño picnic donde sellaron su compromiso.

"Volví con el amor de mi vida"

A inicios del 2020, Mayella Lloclla conversó con el diario Trome y habló sobre cómo fue que decidió regresar con el padre de su hijo, Jhefry Vásquez, con quien estuvo separada por unos seis años. Asegura que él es “el amor de su vida” y están pasando por un buen momento tanto familiar como laboral.

La actriz peruana aseguró que a pesar de estar alejados, siempre hubo un sentimiento mutuo: “Estuvimos separados (como pareja), pero siempre hubo cariño y confianza. La comunicación nunca se perdió. Nos dimos cuenta de que estábamos perdiendo tiempo y decidimos volver”.

Asegura también que el hecho de retomar su relación con Jhefry Vásquez fue cosa del destino ya que Mayella Lloclla confiesa que está feliz con él: “Si esa persona es para ti, lo será, y si no, hay que seguir adelante y quererse. No tenemos que depender de un hombre para ser felices, pero sí complementa. Estoy muy agradecida con la relación que tengo, pero no es la felicidad pura”.

“Luego de seis años de enamorados tuvimos a nuestro hijo y nos separamos porque no nos entendíamos. Pero hace dos años regresamos y estamos muy contentos de retomar la relación, de seguir luchando por nuestra familia. Mi hijo es el más feliz”, finalizó.

