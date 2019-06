Ricardo Morán salió a pasear con sus mellizos Emiliano y Catalina. | Fuente: Instagram de Ricardo Morán

Desde que Ricardo Morán se convirtió en padre, su Instagram se ha convertido en un álbum familiar con fotos y videos de sus mellizos, Emiliano y Catalina. Ellos se han convertido en los protagonistas del Instagram del productor y sus fans están pendientes de cada nueva publicación. Por ello, cuando el jurado del programa “Yo soy” salió a caminar por las calles de Lima cargando a sus hijos no pasó desapercibido.

Esto se puede notar en los videos que acaba de publicar Morán, en su Instagram Stories, donde cuenta lo feliz que se siente al estar sin la niñera de sus engreídos y disfrutar con ellos paseando fuera de casa.

Ricardo Morán derrocha ternura al pasear por las calles de Lima cargando a sus mellizos | Fuente: Instagram de Ricardo Morán

“Si bien aquí en Perú tengo una excelente señora que se hace cargo de mis bebés, yo no podía dejar de robarlos un rato. Yo quiero estar con ellos. Así que me los he robado y hemos salido a pasear por las calles de Lima para que conozcan su ciudad. Y yo estoy siendo muy feliz, solo con los bebés y sin nana”, dice el productor de “Yo Soy” mientras camina y muestra a sus hijos durmiendo.

En las imágenes se puede observar que, segundos antes de que Ricardo Morán termine de realizar la grabación, una señora dice emociona: "Ahí están los bebés", lo cual hizo que él esboce una ligera sonrisa. Sus mellizos, Catalina y Emiliano, cuentan con el cariño del público.

LIBRO SOBRE LA PATERNIDAD

Esta nueva etapa como padre primerizo de Catalina y Emiliano, ha hecho que Ricardo Morán se sienta motivado para presentar un libro sobre la paternidad el próximo 28 de julio en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019). “Yo soy tu padre” es el título del nuevo ejemplar que contará los principales momentos de su camino hasta convertirse en padre.