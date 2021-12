Stephanie Cayo y Maxi Iglesias se conocieron en el rodaje de "Mochileros", la nueva película de Netflix grabada en Perú. | Fuente: Composición

¡Es oficial! La actriz peruana Stephanie Cayo confirmó su relación con el actor español Maxi Iglesias tras compartir una serie de imágenes donde ambos salen compartieron distintos momentos juntos.

Tras una serie de especulaciones sobre su romance, por fin decidieron contarle a sus seguidores que los rumores eran ciertos.

"Todo lo que venga desde el amor es hermoso. Tu cara es hermosa, tus ojos son para escribir un poema, lo que muestras un sueño y lo que todos sabemos que puedes hacer. Pero lo más increíble de todo… que no mucha gente tiene la suerte de conocer, es todo lo que no muestras... lo que llevas por dentro, que es in fi ni ta men te más hermoso", escribió la protagonista de "Amalgama".

Como se recuerda, Maxi Iglesias y Stephanie Cayo fueron juntos a la boda del hermano de la actriz el último fin de semana. Cabe resaltar que ambos se conocieron en el rodaje de "Mochileros", la primera película que Netflix produjo en Perú en alianza con la productora Tondero.

La actriz peruana Stephanie Cayo compartió un romántico mensaje tras confirmar su relación con el actor español Maxi Iglesias. | Fuente: Instagram | Stephanie Cayo

"Es mucho más que una amiga", dice Maxi Iglesias

El actor español Maxi Iglesias recurrió a sus redes sociales para compartir una serie de fotografías en las que aparece muy unido a Stephanie Cayo, con quien se le vinculó sentimentalmente desde que ella anunció su ruptura con su esposo.

En las imágenes, publicadas en su cuenta de Instagram, el intéprete aparece cargando a la actriz peruana en un ambiente adornado por luces en formas de flores. Acompaña una descripción en la que afirma que entre ambos existe algo más que una simple amistad.

"El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Si 'quien tiene un amigo tiene un tesoro', entonces... cuando es mucho más que una amiga... ¿Qué hay más que un tesoro?", escribió Maxi Iglesias.

