Yiddá Eslava reveló que fue diagnosticada con autismo a los 38 años y cuenta su historia en una emotiva publicación. | Fuente: Instagram

La actriz cómica Yiddá Eslava reveló que fue diagnosticada con autismo. Por medio de una emotiva publicación y como anuncio para el lanzamiento de dos nuevos libros, la también esposa de Julián Zucchi relató cómo fue que este episodio marcó su vida.

De acuerdo con sus declaraciones, la influencer contó que tuvo que repetir 4° de primaria porque le dijeron que era “una retardada mental que no sabía leer”. Estas palabras fueron un puñal para ella y su madre sin antes conocer la razón por la que no se desarrollaba igual que otros niños de su edad.

“Midieron mi capacidad, como si juzgaran a un pez por su habilidad de trepar árboles, sin importarles, que podría vivir toda mi vida pensando que soy un inútil. Cuando salí de ‘Combate’, muchos productores y conocidos me dijeron ¿cómo vas a renunciar? ¿estás loca? ¡No vas a encontrar nada mejor que combate! Otra vez minimizaron mi capacidad”, continuó Yiddá Eslava.



A pesar de que pasó mucho tiempo desde ese episodio en su vida, la exchica reality recién este año se realizó unas pruebas para saber si era autista y está contenta ya que tiene el apoyo de su familia.

Su hijo Tomás también tiene autismo

Por otro lado, la actriz peruana reveló también que su hijo Tomás es autista y fue diagnosticado a inicios del 2021. Al conocer la situación y realizar evaluaciones para tratar a su hijo, fueron personas cercanas a ellas quienes le decían que estaba en negación.

Sin embargo, Yiddá Eslava defendió a su hijo del qué dirán. “¿Cuándo el autismo ha sido sinónimo de fracaso? ¿y si eres autista? La gente te va a dejar de seguir y las marcas de contratar… el autismo no es una enfermedad, es parte de tu identidad, de tus características”, agregó.

