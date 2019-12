Christian Domínguez vuelve a exigir que Isabel Acevedo le devuelva su camioneta | Fuente: Composición

Tras el fin de la relación entre Christian Domínguez e Isabel Acevedo, uno de los temas más comentados fue sobre las dos camionetas que están a nombre de la bailarina y que le pertenecerían al cantante de cumbia.

Domínguez no deja el tema de lado y volvió a referirse a él. "No me interesa ese tema conversarlo, eso ya es algo totalmente absurdo, hablarlo es terrible, no tiene sentido. ¿Por qué da tanta vuelta? La cosa es muy simple, cuando uno quiere entregar algo lo hace y sin necesidad de decirlo. Toma y se acabó, punto. Esa es la respuesta, acá no hay conversación cuando alguien quiere hacer algo lo hace y no necesita cámaras", mencionó.

Hace unos días, Acevedo volvió a pronunciarse durante la última emisión del programa “Mujeres al mando”, pues, como se recuerda, se rumoreaba que la popular ‘Chabelita’ no tenía las intenciones de devolverle las camionetas al actual “saliente exclusivo” de Pamela Franco.

Isabel Acevedo afirmó que tiene intenciones de devolvérsela a su nombre, pero Christian Domínguez no lo desea así debido a que se encuentra en un proceso de divorcio.

“Yo se la quiero pasar a él, pero no desea que la pase a su nombre. El problema es con él, así que yo creo que se la tengo que entregar a él. No a otro… Se la doy y terminamos todo. Yo quiero estar tranquila”, dijo la bailarina.

Acevedo no se quedó callada y decidió responder a esos rumores diciendo que es un tema "que hablará en su momento" y que será visto por los abogados.

"Todo el mundo sabe que yo trabajo y él me conoció trabajando, así que yo no necesito de eso", comentó. Además, agregó que "quien obra bien y te va bien".

"Las personas que hacen las cosas mal quieren hacer lo que sea para poder limpiarse. Pero yo estoy haciendo las cosas bien: obra bien y te va bien, así que yo estoy tranquila", finalizó.