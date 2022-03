Isabel Acevedo se defendió de las acusaciones de Christian Domínguez. | Fuente: Composición (Instagram)

La bailarina Isabel Acevedo se pronunció sobre las declaraciones que ofreció hace unos días el cantante Christian Domínguez acerca de las supuestas razones que produjeron su relación sentimental, hace tres años. El abogado de la artista, además, aseguró que tomarán "acciones legales" contra el cumbiambero.

Según la versión de Acevedo, su vínculo con Domínguez terminó cuando ella se cansó "de cargar con su mochila". "Él tenía una serie de problemas, pero él me quiere responsabilizar sus actos que como padre debería asumir y tener los pantalones. En cambio, quiere decir que todo fue por el tema del niño, lo que fue mentira", dijo en el programa Magaly TV: La Firme.

La relación de ambos se había desgastado, en palabras de la bailarina, debido al constante estado de desconfianza que le producía el protagonista de "Mi amor, el wachimán". "No te voy a negar, le revisé el teléfono. Y temblaba. Era horrible. Esto está mal. Y yo dije: 'me tengo que alejar de esto'. Los últimos meses vivía dudando", comentó.

Acciones legales contra Christian Domínguez

En cuanto a las declaraciones que Christian Domínguez dio en el programa América Hoy, el abogado de Isabel Acevedo aseguró: "Hoy hemos podido ver en un canal en que Christian Domínguez amenaza textualmente a Isabel. Eso nos preocupa rotundamente y vamos a tomar acciones legales el día de mañana".

Finalmente, Isabel Acevedo se dirigió a su expareja: "Ya basta, deja de hablar de mí, soy mujer, tengo una mamá, una hermana, una familia. Ya estoy harta. Estoy con una pareja nueva. Ya comencé mi vida de la mejor manera y quiero que me deje en paz. Ya acabé su historia hace 3 años y seguir hablando de este tema a mí me pone mal".

Como se recuerda, Isabel Acevedo y Christian Domínguez tuvieron una relación sentimental que culminó en el 2019. Tras su ruptura con la bailarina, el cumbiambero inició un nuevo romance con Pamela Franco, junto a quien volvió a convertirse en padre el año pasado.

Christian Domínguez: ¿cuáles fueron sus palabras que recibieron la respuesta de Isabel Acevedo?

El pasado lunes 21, Christian Domínguez aseguró en el programa América Hoy que el verdadero motivo por el que su relación sentimental con Isabel Acevedo terminó fue porque le hizo elegir entre hijo y ella. "Mi relación acaba porque me da a escoger estar con mi niño o [da a] entender que no voy a estar cerca de mi niño si tengo una vida con ella", manifestó.

"Ese día murió todo y, si no lo dije en su momento, fue por caballero", aseveró el cantante. "Definitivamente, no hay punto de comparación... Ese día murió. Tú no puedes cambiar tus sentimientos en un día, el sentimiento hacia un ángel, hacia mi hijo nunca va a cambiar", añadió.

Estas palabras produjeron que Isabel Acevedo decida romper su silencio y salga a la televisión a dar su versión de los hechos. Al enterarse de que su expareja saldría al aire, Christian Domínguez respondió también desde el espacio televisivo que conduce: "Ojo al piojo, hay cosas que no se han sabido, por eso pido paños fríos, porque hay cosas que no veo con ella, sino con familiares cercanos a ella que no me interesa tocar".

Su declaración despertó la reacción de su compañera de conducción, Brunella Horna, quien opinó que eso le "parece una amenaza". Y el cumbiambero confirmó: "Efectivamente".

