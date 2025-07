"No tendría por qué molestarme con Isabella": Hugo García niega sentir celos de Vinicius Jr.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Hugo García niega sentir celos de Vinicius Jr. luego de ver al brasileño junto con Isabella Ladera en un restaurante en Miami y tras la publicación de la propia influencer venezolana donde se le ve abrazada por la estrella del Real Madrid en una foto compartida en su cuenta de Instagram días atrás.

El modelo peruano rompió su silencio y afirmó que Isabella Ladera es su amiga y que no le afecta que salga con el futbolista internacional. “Isabella y yo nos llevamos super bien. Somos amigos. Siempre lo he dicho, no tendría por qué molestarme con ella”, declaró García a las cámaras de Amor y fuego.

En ese sentido, el exchico reality recalcó desconocer si Vinicius Jr. busca pretender a Isabella, con quien apareció semanas atrás disfrutando de las playas en Miami, avivando un posible romance. “Ella me dijo que lo conoce y que iban a salir a comer. Eso es todo. Yo no tendría que estar mal con ella”, recalcó.

En otro momento, bromeó con la idea de pedirle a Vinicius Junior su camiseta asegurando que es hincha del Real Madrid, pero no del brasileño. “Obvio. Tengo mi camiseta del Real Madrid. Claro, soy hincha. De Vinicius no, del Real”, sostuvo.

Vinicius Jr. estaría pretendiendo a la influencer venezolana Isabella Ladera. | Fuente: Instagram (vinijr)

Hugo García sobre Isabella Ladera: “Hay un conexión increíble”

Hugo García negó que sus últimos videos subidos a TikTok sean una indirecta para Vinicus Jr. y que solo grabó el video con la frase “De cerca es más feo” por una tendencia en la mencionada red social.

“Hoy en día las tendencias hay que hacerlas. Esos videos no los hago por nada. Solo los veo y digo: ‘Tengo que aplicarlo' y listo. Nadie tiene por qué sentirse ofendido por los videos”, comentó.

En otro de los videos, se le ve a García diciendo: “Si te volvió a hablar es porque el reemplazo no funcionó”, avivando una posible ironía dirigida a Isabella Ladera, algo que fue negado por el peruano.

“¿Quién dice que es por ella? Se especula porque la gente quiere crear su historia, pero yo no le mando indirectas a nadie. Yo lo subo porque me divierto y lo replico”, explicó.

Por otra parte, recalcó la “conexión” que tiene con Isabella Ladera, por lo que descartó verse afectado por los pretendientes que pueda tener la venezolana.

“Hay una conexión increíble. Por mí, no hay problema (que salga con otros). Me llevo super bien con ella, con su familia. La quiero muchísimo. Cada vez que vaya a Miami voy a verme con ella porque no tengo ningún problema. Es una chica increíble”, manifestó.

Isabella Ladera fue vista con el modelo e influencer peruano Hugo García en Miami. | Fuente: Instagram (hugogarcia)

Isabella Ladera y Vinicius Jr. se muestran abrazados y sonriendo

Isabella Ladera y Vinicius Jr. aparecieron juntos por primera vez. Luego de que el futbolista brasileño fuera captado entrando a un lujoso restaurante en Miami con Ladera, la propia influencer decidió compartir en sus historias en Instagram una fotografía donde se luce con el jugador del Real Madrid.

La imagen fue subida a las historias en Instagram de Ladera, quien usa un elegante vestido café, resaltando su figura y abrazando a Vinicius Jr.

Por su parte, el seleccionado brasileño apareció con una gorra roja, un polo blanco, short jean largo, y zapatillas deportivas mientras le agarra de la cintura a Isabella. Ambos sonríen resaltando su confianza y acrecentando los rumores de un posible romance.

"Venezuela pal mundial", se lee en el texto escribo por Ladera en la imagen que viene sorprendiendo a sus más de 5 millones de seguidores en Instagram al resaltar el cariño que tiene con el reconocido deportista sudamericano.

Isabella Ladera publicó una foto al lado del futbolista brasileño Vinicius Jr.Fuente: Instagram (isabella.ladera)

