¿Quién es Isabella Ladera? Conoce a la ex de Beéle que vinculan con Hugo García y aparece junto a Vinicius Jr.

En las últimas horas, el nombre de Isabella Ladera se ha vuelto tendencia después de haberla visto en una supuesta cita con el futbolista brasileño Vinicius Junior. Sin embargo, la joven venezolana ya había acaparado las redes sociales antes luego de ser pareja del cantante colombiano Beéle, quien estaba casado.

Beéle le fue infiel a su esposa con Isabella Ladera

En el podcast Un Tal Fredo, Camila Rodríguez (conocida también como Cara), esposa de Beéle, dio detalles de su relación con el colombiano y también cómo él le fue infiel. La empresaria contó que su romance comenzó cuando ella estaba estudiando Comunicación Social en la universidad y una amiga le pidió que la acompañara al estudio de grabación y ahí lo conoció.

“Ahí nos hicimos muy buenos amigos y de un momento a otro pues ya estaba en la casa con nosotros … Yo lo recogía en el carro, lo llevaba al estudio, es una persona muy noble”, mencionó.

La relación avanzó y tuvieron a su primer bebé, posteriormente se casaron “porque queríamos que nuestros hijos crecieran en un ambiente muy bonito”. Sin embargo, tras convertirse en madre, apoyaba en los coros de las canciones de Beéle, pero de un momento a otro, el intérprete le dijo que ya no podían trabajar juntos.

“Yo hablé con él, le dije que ya estaba lista y me dijo ‘no’. Le pregunté que por qué, me dijo ‘no estás lista, necesitas estudiar más’ y yo ‘cómo me vas a decir esto, después de tantos años que he estado atrás de ti’”. La historia dio un giro cuando mencionó que el colombiano le quitó el dinero que ella ganaba.

Desde ese momento comenzaron las sospechas de una posible infidelidad por su cambio repentino de actitud. Según Camila Rodríguez, que pasaba por su segundo embarazo, revisó uno de los dos teléfonos que tenía el cantante ya que era su road manager (persona encargada de la logística y la organización de una gira musical o de eventos), y justo llegó un mensaje comprometedor de Isabella Ladera.

“Eran muchos, yo le lía los mensajes y le preguntaba ‘¿Qué es esto?’, y lo saqué de mi casa”.

Isabella Ladera es una conocida influencer venezolana que está radicada en Miami.Fuente: Instagram: @isabella.ladera

Beéle confirmó infidelidad a su esposa

Hace unos meses, Beéle se presentó en el programa Impresentables de LOS40 y reconoció que sí le fue infiel a Camila Rodríguez y se mostró arrepentido por las decisiones que tomó. En la entrevista, mencionó que fue una persona inmadura y sintió presión cuando inició su carrera musical.

“Sí, he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores… Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones, pues tomé una carrera grandísima desde los 16 años”, declaró.

Asimismo, le pidió disculpas públicamente a Camila Rodríguez, madre de sus dos hijos: “Creo que siendo humano, uno todo el tiempo, como da gracias, también pide perdón”.

¿Qué pasó con Isabella Ladera y Beéle?

A mediados de 2024 inició el rumor de una posible relación entre Isabella Ladera y Beéle, y se hizo público cuando Camila Rodríguez confirmó la noticia y mostró las pruebas de la infidelidad.

Después de que se destapara este escándalo, ambos compartieron fotos juntos e Isabella se volvió protagonista de sus videoclips musicales como Frente al mar y Mi refe. No obstante, tras el escándalo, en octubre de 2024, la venezolana anunció que terminaron su romance.

A través de Instagram, mencionó en un comunicado que sí se ilusionó con Beéle y negó que se tratara de publicidad. Ambos eliminaron sus fotos en común y se dejaron de seguir en redes sociales.

¿Quién es Isabella Ladera?

Con 26 años, Isabella Ladera es una conocida influencer venezolana que reside actualmente en Miami y crea contenido en plataformas digitales, donde comparte videos de baile, estilo de vida y blogs familiares que han captado la atención de miles de seguidores.

Es madre de una niña llamada Mía Antonella, nacida en 2020, fruto de su relación con el creador de contenido Isander Pérez. La pareja puso fin a su vínculo a inicios de 2024, después de que él descubriera una presunta infidelidad con el cantante Beéle.

A lo largo del tiempo, Ladera se ha consolidado como una de las influencers latinas más reconocidas del momento, no solo por sus romances mediáticos, sino también por su carisma, estilo personal y presencia en redes.

En su momento, ella y Pérez eran considerados una de las parejas más populares del ámbito digital hispano, hasta su separación.

¿Isabella Ladera está saliendo con Hugo García?

A fines de mayo de este año, Isabella Ladera y Hugo García desataron rumores de un posible romance ya que se grabaron juntos en las platas de Miami. “Miren quién está por aquí... estoy viendo a alguien, ¿quién será?”, bromeaba. Entre risas y complicidad, mencionó que iba a pedir “un cafecito al peruano” y, ante la insistencia del público, giró la cámara para revelar al exchico reality, quien saludó tímidamente antes de desviar la mirada. “¿Se vio?”, preguntó él. “Sí”, respondió ella entre carcajadas.

Durante la transmisión —desde una camioneta— a Isabella le preguntaron directamente si estaba en una relación con el recordado integrante de Esto es Guerra. Su respuesta fue clara: “No estoy saliendo con nadie. Déjenme en paz. Y si lo estuviese haciendo, ¿cuál es el problema?”, dijo entre risas.

Sin embargo, días después, fueron vistos juntos nuevamente en un restaurante peruano en Miami y sus seguidores comenzaron a especular nuevamente sobre su cercanía.

QUE HACE ISABELLA LADERA CON VINI JR pic.twitter.com/xZBgYKdQSP — gia (@geshail) July 2, 2025

¿Y Vinicius Junior?

El futbolista brasileño Vinicius Junior habría sido visto recientemente saliendo de un exclusivo restaurante en Miami en compañía de la influencer venezolana Isabella Ladera, según videos que circulan en redes sociales.

Testigos aseguran que ambos habrían compartido una cena en un ambiente privado, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible cercanía entre el delantero del Real Madrid y la creadora de contenido, conocida por su presencia en Instagram y TikTok.

Hasta el momento, ni Vinicius ni Ladera se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce si se trató de un encuentro casual, profesional o de índole personal. Cabe resaltar que los rumores de un acercamiento comenzaron cuando el brasileño dejó un emoji de corazón en una transmisión en vivo de Isabella, pero esto no prueba una relación.