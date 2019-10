Ivana Yturbe se disculpa tras ser retirada de concurso de belleza: “Lamento haber enfermado”

Ivana Yturbe se pronuncia por primera vez tras ser hospitalizada de emergencia. | Fuente: Instagram

El pasado viernes, la modelo y exparticipante de “Esto es guerra” Ivana Yturbe tuvo que ser internada de emergencia en un hospital en Italia, en donde se encontraba para participar en el certamen de belleza "Miss Progress International 2019".

Debido a una repentina descompensación, Yturbe tuvo que ser trasladada al Hospital de Mandurria, pues llevaba cuatro días con un cuadro de fiebre, vómitos y diarrea. Debido a esta razón, el presidente de la organización “Reina Nacional del Perú”, Santiago Delgadillo anunció que la modelo no podría presentarse al concurso de belleza

A pesar de la difícil situación que atravesó la modelo, Delgadillo emitió un comunicado en el que reveló que Yturbe tendrá la posibilidad de ser candidata nuevamente en el 2020 en el mismo concurso, pues está “100% orgulloso” de su reina.

Quien no se había pronunciado hasta el momento es la modelo, quien recién este sábado hizo uso de sus redes sociales para enviar un extenso mensaje a sus seguidores, en el que se disculpa por haber caído enferma. Recordemos que, antes de viajar a Italia, Yturbe también estuvo internada por razones similares.

“No me alcanzan las palabras para agradecerte, Perú, por todo y por tanto amor, por acompañarme en esta aventura. (…) Con el dolor de mi corazón, lamento haber enfermado, que los médicos no me permitiesen presentarme a la gala y demostrar todo lo que hicimos aquí y desde nuestra casa", escribió la modelo.

Por otro lado, Yturbe reveló que ha obtenido un gran aprendizaje de este viaje y aprovechó para agradecer a su director por el apoyo mostrado cuando estuvo enferma. “(…) Me brindó la confianza necesaria y no dudé jamás de la preparación y de todo lo que aprendí en estos meses de arduo trabajo”, finalizó la modelo.