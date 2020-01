Esto le dijo Jazmín Pinedo a Micheille Soifer para convencerla de formar parte de los guerreros. | Fuente: Composición

Jazmín Pinedo sorprendió al intentar convencer a Micheille Soifer a sumarse al equipo de los guerreros en la nueva temporada de "Esto es guerra". La conductora de televisión le dijo que la necesita en su equipo para ganar la competencia.

"Recuerdo perfectamente que siempre has sido uno de las más fuertes. Efectivamente, tú iniciaste en 'Combate', pero aquí (en 'Esto es guerra') conocieron a la verdadera leona ¿Tú te imaginas a nosotras dos luchando juntas por un mismo equipo? No nos pararía nadie. Te voy a decir algo, te necesito para que mi equipo gane esta temporada. Me encataría que estuvieras con nosotros lo guerreros", dijo Jazmín Pinedo.

Micheille Soifer tardó en elegir al equipo al pertenecería, debido a que Gian Piero Díaz también intentó convencerla para que forme parte del equipo de los combatientes.

Luego de ambos conductores le hablaran a la competidora, los productores de ambos equipos también buscaron inclinar la decisión de Micheille Soifer con unos escuetos comentarios.

Finalmente, la popular 'Leona', tras meditar por varios minutos su decisión, eligió pertenecer al equipo de los guerreros.