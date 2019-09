Michelle Soifer se quiebra en la pista de "El artista del año". | Fuente: Instagram

Sin duda, no ha sido una semana sencilla para la concursante de “El artista del año”, Michelle Soifer. No solo el periodista Beto Ortiz anunció que la expareja de la cantante, Kevin Blow, respondería a preguntas sobre ella en “El valor de la verdad”, sino que el día viernes Magaly Medina mostró en su programa un video en el que se le observa besando al venezolano Giuseppe Benignini.

Sin embargo, a pesar de la polémica, la cantante se presentó en la sexta gala de “El artista del año”, junto a Miluska Eskenazi y Miguel Álvarez, para bailar la canción “Aguanile”, en la versión de Marc Anthony.

La presentación de los tres artistas fue elogiada por el jurado, que le dio a los concursantes un triple 10 de puntaje y un voto secreto. La bailarina profesional Morella Petrozzi aprovechó para elogiarlos: “Hemos visto figuras limpias, la coordinación, la sensualidad… ¡Impresionante!”, aseguró.

Por su parte, la conductora de televisión Tilsa Lozano también tuvo un comentario muy positivo para el primer trío en la historia del famoso programa. “Acá me huele a finalistas. Michelle, esto va para ti, el talento te sobra. Quiero ver titulares por el talento maravilloso que tienes. Bailas cantas actúas. Michelle, ámate”, apuntó la modelo.

MICHELLE SE CONFIESA

Luego de la exitosa presentación, Soifer no pudo evitar mostrarse afectada por la polémica que la ha rodeado esta última semana. En conversación con Gisela Valcárcel, la cantante aseguró que quizás más adelante, sus seguidores comprendan lo que ha vivido.

“La verdad estoy confundida, triste y un poco molesta conmigo, molesta con mucha gente por… no sé cómo definir mis sentimientos en este momento. (…) Me duele mucho todo lo que sucede, me afecta muchísimo, es algo que no se puede ocultar. Yo sé que por más que todas las personas pueden haber cometido una mala decisión, eso no quiere decir que tiene que pasar todo esto”, aseguró la bailarina.

Valcárcel aprovechó para mostrarle su apoyo a la concursante y decirle que “el tiempo se encarga de poner a cada persona en su lugar”. “Si tú sigues tu camino Michelle, verás en donde se quedan los demás. A nadie le importa lo que tú hayas hecho con tu vida. Dentro de dos semanas esto ya habrá pasado y se habrá olvidado”, dijo la popular ‘señito’.

Por su parte, Soifer finalizó revelando que “se mantendrá en su posición” y que, lamentablemente, esta situación afecta seriamente a su familia. “Yo me considero una dama y las experiencias que he vivido las dejo ahí”, comentó.