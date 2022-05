Jazmín Pinedo detalló la relación que lleva con Gino Assereto, padre de su hija. | Fuente: Instagram / Jazmín Pinedo

Después de nueve años de relación sentimental, la conductora Jazmín Pinedo aseguró no tener prisa en conseguir una nueva pareja. Su norte, por el momento, es priorizar la crianza de la hija en común que tiene con Gino Assereto, su expareja, así como sus estudios.

"Estoy aprendiendo a llevarme bien con mi soledad, cosa que no es fácil, pero que disfruto. En este momento, Gino y yo nos estamos llevando bien, por ahí que de vez en cuando tenemos nuestras 'mechas', pero hemos crecido y aprendido que aquí nuestra hija es la prioridad", dijo al diario Trome.

La exintegrante de "Esto es Guerra" señaló que no faltan pretendientes en su vida, aunque precisó que "la verdad no es mucha gente". "De la amistad yo no intento pasar con nadie. Cuando alguien empieza a 'sondear', a hablar otras cosas y ahí la corto", afirmó.

Pero Jazmín Pinedo no descartó abrirse a la posibilidad de tener una nueva pareja. Sin embargo, esto ocurrirá cuando su hija "esté más tranquila" y así ella pueda decir "me voy a dedicar a mí como mujer". "Creo que todavía tengo opción, a mis 30 años, de que alguien se enamore de mí", indicó.

Jazmín Pinedo reveló que perdió dos embarazos

En enero pasado, Jazmín Pinedo hizo una fuerte revelación: estuvo embarazada en otras dos ocasiones y en ambas perdió al bebé.

“Sí. Me quedé con las ganas de tener un segundo bebé. Después de tener a mi gordita, quedé embarazada dos veces. La primera vez de dos meses y lo perdí, la segunda vez de tres meses y también lo perdí”, dijo al Trome en aquella oportunidad al ser consultada si le gustaría ser madre de nuevo.

Después de estas pérdidas, la conductora explicó que decidió dejar de intentar convertirse en madre nuevamente; sin embargo, no le cierra la posibilidad a serlo más adelante. “Cuando conozca a alguien (…) Además, ya hablé con mi doctor para congelar mis óvulos porque tengo 31 años y la ilusión de tener otro bebé” añadió.

Como se sabe, ella y Gino Assereto son padres de la pequeña Mía Khalessi. Cuando le preguntaron si había posibilidad de retomar su relación con Gino, aclaró que en este momento se encuentra bien sola, enfocada en sus estudios como publicista y con la intención de abrir una agencia o productora propia. También reveló que le gustaría ingresar en el mundo de la actuación.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.