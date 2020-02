La conductora Jazmín Pinedo habló sobre sus proyectos y la relación que mantiene con su expareja Gino Assereto. | Fuente: Instagram

Jazmín Pinedo habló sobre la relación que mantiene con el chico reality Gino Assereto, luego de anunciar su separación hace poco más de un mes. En una entrevista para Trome, la conductora de “Esto es Guerra” aseguró que mantiene una buena relación con el padre de su hija.

“Cada uno tiene su forma de enfrentar las cosas. Gino y yo mantenemos una muy buena relación, a pesar de que mucha gente no lo entienda. Cuando decidimos hacer esto (anunciar su separación) fue después de haber pasado por nuestro propio proceso privado y luego pasar el proceso público”, reveló.

En esa misma línea, Jazmín Pinedo consideró que no se puede hacer alguna afirmación sobre su relación Gino Assereto en base a los ‘ampays’ o el poco tiempo que comparten ambos en el set de “Esto es Guerra”. Cabe recordar que la modelo fue confirmada como uno de los rostros en la conducción del reality.

“El otro día me pescaron cenando con él saliendo del trabajo y dijeron: ‘Esto (separación) es show, es mentira’, pero nosotros nos matamos de risa. A los dos días salió otro ampay y dijeron: ‘Ni se hablan ni se miran’, pero no se puede deducir qué pasa en mi vida personal por dos minutos que me ven en una pantalla de televisión. Me da risa”, comentó Pinedo.

La expareja mantiene una relación de amistad debido a que comparten el rol de padres para su pequeña hija Khaleesi. Jazmín Pinedo y Gino Assereto mantuvieron una relación amorosa de 7 años, tras haberse conocido cuando ambos eran participantes de programa “Esto es Guerra”.

TRAS SALIDA DE “MUJERES AL MANDO”

La exconductora de “Mujeres al Mando” también se refirió a sus amistades, quienes son personas fuera del entorno televisivo. Además, Jazmín Pinedo contó que no conserva muchos amigos frente a las cámaras.

“No es que tenga muchos amigos en televisión, tengo amistad con varias personas, pero de ahí a llamar amigo o hermana del alma a alguien… no”, manifestó a Trome, y sobre su tiempo trabajando junto a Karen Schwarz, presentadora del programa matutino, dijo: “Fue casi un año conduciendo juntas, ha habido una buena relación, además, ella está sensible por el embarazo”.