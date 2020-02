Jazmín Pinedo sobre posible reconciliación con Gino Assereto: "No quiero pensar en eso"

La conductora habló sobre la buena relación que mantiene con el padre de su hija. | Fuente: Composición

Jazmín Pinedo descartó la posibilidad de reconciliarse con su expareja Gino Assereto por el momento. La conductora de 'Esto es Guerra' apuntó que por ahora no era el momento en pensar regresar con el padre de su pequeña hija.

"No quiero pensar en una reconciliación, no es el momento. Si tuviera que examinarla, no sería ahora", apuntó la popular 'chinita' en el programa 'Estás en todas'.

La conductora reconoció que tiene una bonita amistad con Assereto, algo "muy difícil de encontrar". "Desde que iniciamos la relación, la amistad fue bien bonita, bien fuerte. Nos queremos muchos como personas", señaló.

Cenas juntos

El exconductor de televisión, Rodrigo Gonzáles 'Peluchín', compartió este último viernes una fotografía a través de su Instagram en donde captó a la pareja en un restaurante.

"Jazmín Pinedo dijo que por su hija siempre la van a ver junto a Gino. Pero los tenemos sin ella en una cena para dos", acompañó Gonzáles en la imagen.

Así, el recordado conductor dejó los rumores de una posible reconciliación.