Maria Pía Copello dio un consejo a Jazmín Pinedo, la nueva conductora de "Esto es Guerra", quien ha sido criticada por usuarios en redes sociales.

Jazmín Pinedo ha recibido críticas por su conducción en "Esto es Guerra", después de ser anunciada oficialmente como uno de los rostros de esta temporada. En ese sentido, Maria Pía Copello, exconductora del reality de América, dio unos consejos a la presentadora de televisión.

En una entrevista para Ojo, la ex animadora infantil recomendó a Pinedo que se mantenga tranquila frente a los comentarios negativos en redes sociales. Además, aseguró que ese tipo de situaciones también se dieron cuando ella fue conductora del programa junto a Mathías Brivio.

“Yo le pido tranquilidad a Jazmín, yo la conozco, esas cosas también pasaron conmigo. Las redes son intensas, la gente se molesta mucho cuando no apoyas a su equipo, son muy fanáticos”, comentó Maria Pía Copello.

Asimismo, Copello recordó que también hubo una ocasión donde protagonizó una discusión frente a las cámaras de "Esto es Guerra". “En el calor del momento uno a veces discute. Me pasó una vez y me prometí a mí misma que no me pasaría de nuevo porque uno debe mantener el control ante cámaras”, agregó.

Hace una semana, Jazmín Pinedo y Gian Piero Díaz tuvieron un intercambio de comentarios durante una emisión de "Esto es Guerra", debido a que su compañero no la escuchó cuando quiso opinar sobre una de las competencias.

“Nunca puedo hablar yo. Gian Piero, escúchame... pero nunca me dejas hablar para sustentar lo que yo quiero. Siempre hablas y hablas”, reclamó la ex chica reality.

SOBRE LA REUNIÓN DE MAGALY Y “PELUCHÍN”

Maria Pía Copello mantiene una cercana amistad con Magaly Medina y Rodrigo Gonzáles. Los dos polémicos personajes de la televisión nacional estuvieron juntos en el set de “Magaly TV: La Firme” durante la emisión del pasado 2 de marzo. La youtuber —y ahora tiktoker— también fue invitada al programa y lució el vestido que utilizó en los Premios Lo Nuestro 2020.

“Traté de interceder por momentos, no se dejaban, difíciles los dos, pero lo lograron solos y ya están nuevamente juntos. Son dos amigos que se conocen hace tantos años y no era justo que estén separados”, dijo la exconductora de "Esto es Guerra".