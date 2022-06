Jazmín Pinedo respondió a las críticas de Magaly Medina. | Fuente: Composición

Jazmín Pinedo utilizó los primeros minutos del programa “+Espectáculos” para responderle a Magaly Medina por criticar su entrevista con Jefferson Farfán, como se recuerda, la popular ‘Urraca’ dijo que estaba coqueteándole al futbolista: “Si Yahaira pudo, ¿por qué ella no?”, comentó entre risas.

En ese sentido, la conductora de América Tv se molestó y le pidió a Medina que se actualice: "Ella ha dicho que me ha estado 'gileando' a Jefferson Farfán, claro yo voy a gilear con cámara prendida. Qué desactualizada la veo sobre el 'gileo' porque no le consulta a su esposo por ahí que la actualiza mejor ahora".

Jazmín Pinedo se sintió intranquila, pero quiso seguir respondiendo por lo que le recordó a Magaly Medina que Jefferson Farfán le cedió la entrevista sin tener que ir a buscarlo a Rusia donde jugaba, tal y como hizo la ‘Urraca’ quien viajó hasta el mencionado país, pero no pudo conversar con él.

"Quiero agradecerle a Jefferson Farfán por la entrevista, y abrirme las puertas de su hogar, no tuve que pagar un viaje a Rusia y no tuve que humillarme a que me digan que salga por dónde entre viajar allá por eso”, finalizó.

Jazmín Pinedo y su extensa respuesta a Magaly Medina

Después de responderle a Magaly Medina por su entrevista a Jefferson Farfán, Jazmín Pinedo la calificó como “la peor entrevistadora de este país” y consideró que ella es “lo peor de la televisión”.

Asimismo, consideró que su colega es machista ya que comparó su derrier con el de las exparejas del futbolista, cosa que le pareció inadecuado: “Es machismo puro. No puede opinar de mi cuerpo, o del cuerpo de cualquier mujer. Hace unos días ‘que la nariz es muy grande, que porque no se opera’. O decirle a Cassandra que es desaliñada, una mujer que recién acaba de dar a luz. Su crítica fue comparar mi derrier, que sus complejos no normalicen el maltrato a la mujer”, continuó.

“Me parece que tus entrevistas y tu trato depende cuánta plata tiene uno en el banco”, dijo. Dispuesta a todo, les envió saludos a las anteriores parejas de Magaly Medina tal y como ella lo hace en su programa:

“Fiel a su estilo, le recuerdo su vínculo con el director de aquella revista donde usted empezó trabajando (César Lengua). ¿Por qué no le mandamos un saludo al productor Ney Guerrero? Te mando un beso, Ney. No sienta vergüenza, siéntalo como mujer madura anunciando su divorcio en plena calentura para, luego, hacer como si no pasara nada dos semanas después”, finalizó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.