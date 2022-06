Jazmín Pinedo entrevistó a Luis Fonsi previo a su concierto en Lima este 15 de junio. | Fuente: Instagram

Luis Fonsi estuvo presente el programa que conduce Jazmín Pinedo para dar detalles de lo que será su concierto en Lima este 15 de junio. En la conversación, la conductora de “+Espectáculos” le preguntó sobre el éxito que han tenido sus colaboraciones musicales.

“Soy fanática de tu música, me gustaría que nos cuentes sobre los feat que has hecho con figuras importantes como Daddy Yankee, Selena”, dijo la modelo. El intérprete puertorriqueño la miró con sorpresa y le cuestionó:

“¿Yo canté con Selena? No, con Cristina Aguilera, Demi Lovato y más”, aseveró Luis Fonsi. A lo que Jazmín Pinedo solo atinó a pedir disculpas por la confusión, pero el artista lo dejó pasar y continuó hablando sobre su música.

“La música nunca la voy a dejar. Una de mis colaboraciones favoritas es con Juan Luis Guerra, mi artista favorito, además porque cantamos la canción que le compuse a mi hija”, finalizó.

Luis Fonsi ofrecerá concierto en Perú

El cantautor puertorriqueño Luis Fonsi dará un concierto en Lima este 15 de junio, como parte de su gira "La noche perfecta" con la que recorre otros países de Latinoamérica. El evento será en el Arena Perú (junto al Jockey Plaza).

De este modo, el cantante de éxitos como "Despacito", "Un ratito" y "Échame la culpa" volverá a nuestro país luego de su breve, pero inolvidable presentación en la inauguración de los XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019.

Además, Luis Fonsi lanzó el pasado 11 de marzo su nuevo álbum de estudio "Ley de gravedad", bajo el sello Universal Music Latino, con el que consiguió un éxito arrollador al tener más de 1 billón de reproducciones antes de su estreno. El disco contó con colaboraciones de Nicky Jam, Farruko, Rauw Alejandro, Myke Towers, Sebastián Yatra, Cali y El Dandee y Manuel Turizo.

Las entradas para su concierto en Lima están a la venta en Teleticket y cuentan con descuentos especiales con las tarjetas BBVA

