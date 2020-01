Jazmín Pinedo aseguró que se mantiene firme en "Esto es guerra". | Fuente: Captura América Televisión

Jazmín Pinedo se presentó este martes 28 de enero en "Esto es guerra", luego de varios rumores que señalaban que ya no formaría parte del programa reality.

La conductora de televisión señaló que se está muy feliz en "Esto es guerra" y tranquilizó a sus seguidores asegurando que se mantiene firme en el programa por todo el 2020.

"Estoy tranquila, estoy feliz, estoy contenta. Y lo único que tengo es ganas de trabajar como cualquier persona las tendría. Lamento mucho la situación que se está viviendo y cómo se está desinformando, sin embargo, me he caracterizado por muchísimo tiempo por demostrar las cosas con hechos y prácticas", dijo Jazmín Pinedo.

Asimismo, aprovechó en tranquilizar a todos sus seguidores y les dijo que "no pasa nada". Por otro lado, les dejó un mensaje a sus detractores.

"No voy a referirme al tema porque es un tema legal y lo va a ver mi abogado, yo abogada no soy. Sin embargo, le quiero pedir a todos que estén tranquilos porque no pasa nada. Así me hagan la guerrita, está bien. Esto es guerra", dijo la presentadora.