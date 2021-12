Jefferson Farfán | Fuente: Facebook | Jefferson Farfán

Jefferson Farfán confesó su deseo de agrandar la familia. El futbolista reveló que quiere tener un nuevo hijo. Hasta el momento, el seleccionado nacional tiene tres hijos, dos de los cuales son producto de su relación con Melissa Klug.

"Me gustaría tener uno (hijo) más. Ya si se me escapa, dos", comentó en una entrevista con la cadena ESPN, en la que habló de su carrera futbolística, de su triunfo junto a Alianza Lima y también de su vida privada. Sin embargo, el delantero dejó en claro que en el plano sentimental no tiene expectativas y por el momento "prefiere mantener cerrada la puerta al amor".



¿CÓMO VIVE SU PATERNIDAD?

De acuerdo con Melissa Klug, Jefferson Farfán suele visitar su casa para desayunar con sus hijos. "Luego juegan play en su cuarto, la pasan muy bien", contó en una entrevista a Trome la expareja del jugador de Alianza Lima.

"Espero que se mantenga así por el bienestar de nuestros hijos. Lo veo pegado a sus tres hijos, está pendiente de ellos, se los lleva, está con ellos más tiempo, es algo que yo deseaba", agregó.





CONCILIACIÓN

En febrero de 2020, Jefferson Farfán y Melissa Klug llegaron a una conciliación luego de varias semanas en las que ambos salieron a hablar sobre sus acuerdos de manutención y de interponer varias demandas.

Desde su cuenta de Instagram, la empresaria compartió un documento en el que junto a Farfán anunciaron que llegaron a un nuevo acuerdo con el fin de conservar la tranquilidad de sus dos menores hijos.

.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x18 Only Murders in the Building o cómo un asesinato nos puede regalar personajes entrañables

Hay demasiadas cosas buenas en esta serie: el regreso de Steve Martin (!!!), Selena Gomez (!!!), un Martin Short más que a la altura y una química realmente entrañable. Además de un humor extraño (en el mejor sentido) que nos ha gustado mucho, más allá del misterio que los asesinatos ofrecen (no se dejen engañar, no es una serie oscura). Comentamos SIN SPOILERS durante un buen rato por si aún no las has visto, luego CON SPOILERS para regodearnos juntos en esta buena producción de Star+.