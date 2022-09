Aplazan el Miss Universo 2022 | Fuente: Instagram

Jessica Newton recurrió a sus redes sociales para anunciar que el Miss Universo 2022 será aplazado hasta el próximo año. El certamen de belleza estaba previsto para diciembre de 2022, pero por razones que aún se desconocen, la ceremonia se realizará en 2023 con fecha exacta por confirmar.

"¡Es oficial! El próximo certamen de Miss Universo será en el 2023, dónde competirá Alessia Rovegno", dijo en un video la directora de la organización Miss Perú. De igual forma, la sede del evento sigue siendo un misterio, aunque se especuló que tendría lugar en Puerto Rico, específicamente en el coliseo José Miguel Agrelot.

No obstante, Karen Garnik, la portavoz de ASM Global, empresa administradora del coliseo, sostuvo al diario El Nuevo Día que "no hay contrato firmado ni fecha confirmada para la celebración del certamen en estas instalaciones". También hay rumores de que el evento podría realizarse en Las Vegas o Vietnam.





Alessia Rovegno alista su participación

Aunque la organización no ha emitido comunicado al respecto, son casi 60 concursantes las que han sido seleccionadas para participar en el 71º certamen de Miss Universo, entre ellas, nuestra representante Alessia Rovegno, que actualmente se prepara para su presentación.

"Estoy preparándome en pasarela, oratoria, también talleres de improvisación y de actuación. Coaching emocional, maquillaje y peinado", indicó la Miss Perú en el programa Amor y fuego.

Rovegno también fue consultada si está en sus planes someterse a una cirugía estética antes de su participación en el Miss Universo, pues algunos críticos creen que la reina de belleza debe perfilar su rostro.

"No pienso operarme, nunca ha estado en consideración operarme. A mí me gusta, así como estoy y creo que no tocaría nada de mí. No tengo nada en contra de las operaciones, ni mucho menos, pero en mi caso prefiero mantenerme, así como estoy", expresó.

El Miss Universo cambia las reglas

El Miss Universo ha dado un paso más en cuanto a su desarrollo ya que la organización informó que, a partir del siguiente año, las mujeres que estén casadas, tengan hijos o estén embarazadas, podrán participar del certamen.



Por medio de un comunicado, se detalló que los requisitos serán menos exigentes en cuanto al estado civil o materno de las futuras participantes. Además, agregaron que serán consideradas desde los 18 hasta los 28 años.

En ese sentido, la CEO del Miss Universo, Amy Emmerich aseguró que esta decisión fue producto de las encuestas que la organización realizó y hubo un mayor índice de personas que estuvieron de acuerdo.

“A pesar de la diferencia de nuestras culturas y creencias, esto permite a todas las mujeres poner su destino en sus propias manos y nos acomodaremos a la próxima Miss Universo en consecuencia. Esperamos seguir acogiendo a más mujeres con aspiraciones en nuestra comunidad como resultado de estos últimos cambios”, señala el comunicado.

