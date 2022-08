Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco tras fuertes críticas de Magaly Medina | Fuente: Instagram

"Deyvis Orosco canta y encanta. Yo lo admiro muchísimo como artista... gracias por tanto cariño", dijo Jessica Newton en Instagram. Las palabras de la organizadora del Miss Perú llamaron la atención luego de las recientes críticas que el artista recibió por parte de Magaly Medina.

Con el tema musical de fondo "No te creas tan importante", la exreina de belleza compartió en sus historias un videoclip con imágenes del artista; en el mismo post respaldó la carrera musical de su yerno, quien hace poco presentó junto a Janick Maceta su nuevo tema 'Fiesta'.

A propósito de este lanzamiento, Magaly Medina cuestionó hace unos días el estilo y el talento vocal del líder del Grupo Néctar.

"A mí me parece que Janick es muy guapa, hizo un papel impresionante en el Miss Universo, pero Janick no canta nada, está igual que Deyvis, porque Deyvis no canta nada, no tiene la voz de su padre. Es algo que yo sé pero no se lo quería decir por no herir susceptibilidades porque ya saben cómo es la suegra y de verdad yo no quería pelearme con ella", dijo Medina refiriéndose a su ex amistad con Jessica Newton.

Fiel a su estilo, la conductora sostuvo que los coristas del cantante son los que hacen todo el trabajo sobre el escenario, pues con ayuda de la tecnología, cualquier persona puede dedicarse al canto. "Con un poco de autotune y ciertos efectos en la voz cualquiera es cantante hoy en día, hasta Deyvis", manifestó la presentadora de Magaly Tv, la firme.

Jessica Newton resalta el talento vocal de Deyvis Orosco. | Fuente: Instagram

Cassandra Sánchez halló reemplazo de Magaly Medina: "Ya tenemos madrina".

En febrero de este año, Magaly Medina rechazó ser madrina del hijo que el cantante de cumbia Deyvis Orosco tuvo con la empresaria Cassandra Sánchez de Lamadrid. Sin embargo, según anunció la hija de Jessica Newton, ya encontraron reemplazo para la popular 'Urraca'.

"Ya tenemos madrina, su nombre está en reserva, pero es alguien muy cercana, es una de mis mejores amigas que vive en el extranjero. Ahora estamos enfocados en todo lo positivo y en que Milán esté feliz y rodeado de mucho amor", dijo la también influenciadora al diario Trome.

En cuatro meses, el hijo de Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez cumplirá su primer año. Un aspecto que, según confesó ella, tiene emocionada a Jessica Newton, quien está "planeando cada detalle" de la celebración. "Aún no sabemos si será aquí o afuera", indicó.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x06 BETTY LA FEA deja Netflix en su mejor momento en el streaming

“Betty la fea” es de esas telenovelas entrañables que hicieron de las situaciones comunes un fenómeno televisivo. En este episodio comentamos qué es lo que más nos gusta (o no) de la telenovela creada por Fernando Gaitán, los villanos, personajes y hasta terminamos reflexionando sobre nuestras propias vidas (como siempre, ya nos conocen). Tú escucha no más.