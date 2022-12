Jessica Newton se sinceró sobre Magaly Medina, con quien tuvo una larga amistad y la cual acabó en febrero de 2022. | Fuente: Instagram

Jessica Newton se refirió, una vez más, a su distanciamiento de Magaly Medina. En febrero de 2022, ambas rompieron su amistad luego de las fuertes críticas que la periodista lanzó contra Deyvis Orosco por pedir dos veces matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid, un gesto que calificó como una estrategia de marketing.

Enfrentadas desde entonces, su rivalidad se hizo más evidente cuando la directora del Miss Perú confirmó que su nieto ya no sería ahijado de la figura de ATV. A este hecho también se suma el reciente 'ampay' que Medina emitió en su programa y que puso uso en duda la fidelidad del cantante del Grupo Néctar.

Consultada sobre la posibilidad de hacer las paces con la popular 'Urraca', Jessica Newton dijo que "no perdería mi tiempo peleando con nadie" y que desde el nacimiento de su nieto es una mujer que mira la vida desde una perspectiva totalmente diferente.

"La verdad que vivo tan agradecida y feliz por todos en la familia, pero sobre todo por mi nieto que me tiene totalmente loca y veo la vida desde otro punto de vista, con tanto amor y energía nueva", mencionó a Trome.

"Todo el mundo debería perdonar. Nadie puede vivir culpando a los demás, nadie puede vivir feliz atacando a los demás. Es una carga demasiado pesada, es algo que no te permite ser feliz, yo voy ligera, pero perdonar no es olvidar", agregó.

Newton señala que Medina no dejará de hacer comentarios respecto a ella y los miembros de su familia en su programa, por ello, ahora prefiere ver otro tipo de contenido en la televisión. "Por eso, a esa hora veo películas. Así como le digo a la gente que se bañe y también que vea películas, más en este tiempo de Navidad donde la gente puede ver finales felices", expresó.



Jessica Newton quiere a Alondra García Miró en el Miss Perú

La organizadora del Miss Perú resaltó la belleza de la modelo Alondra García Miró y admitió que le gustaría tenerla como participante en el próximo certamen del Miss Perú.



"Me encanta, me parece una mujer guapísima, creo que tiene un rostro bellísimo, es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso", aseguró.

Newton presentó este martes al primer grupo de las candidatas regionales de cara al Miss Perú 2023. La próxima semana se conocerá al segundo grupo, conocido como las retadoras; por lo pronto, la organizadora ya deslizó algunas sorpresas.

Y es que hace unos días, la exreina de belleza reveló haber invitado a Luciana Fuster para que sea una de las participantes retadoras, pues en más de una oportunidad, la modelo ha mostrado interés por la corona.

"Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo 'yo soy la próxima', así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona", expresó a América Hoy.

