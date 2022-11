Jessica Newton es la directora de la Organización Miss Perú, que retomó su cargo desde el 2015. Además fue la ganadora del certamen de belleza Miss Perú 1987. | Fuente: Instagram

Jessica Newton presentó este martes al primer grupo de las candidatas regionales de cara al Miss Perú 2023. La próxima semana se conocerá al segundo grupo, conocido como las retadoras; por lo pronto, la organizadora ya deslizó algunas sorpresas.

Y es que hace unos días, la exreina de belleza reveló haber invitado a Luciana Fuster para que sea una de las participantes retadoras, pues en más de una oportunidad, la modelo ha mostrado interés por la corona.

"Siempre conversamos con Luciana, me parece guapísima y me encantaría verla sobre el escenario. Hemos conversado varias veces, incluso Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo 'yo soy la próxima', así que vamos a ver si tiene el valor de tentar la corona", expresó a América Hoy.

Newton también fue consultada sobre la posibilidad de tener a Flavia Laos en el concurso, pero su postura fue distinta a la que mostró con Fuster. "Me parece guapa, pero nunca la he visto personalmente", mencionó.

Por otro lado, la organizadora del Miss Perú resaltó la belleza de Alondra García Miró y admitió que le gustaría tenerla como participante en el próximo certamen.

"Me encanta, me parece una mujer guapísima, creo que tiene un rostro bellísimo, es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso", aseguró.



Jessica Newton defiende a Deyvis Orosco tras 'ampay' de Magaly Medina

Jessica Newton salió a defender a Deyvis Orosco luego de que Magaly Medina mostrara imágenes del artista saliendo de un sauna en San Isidro donde estuvo varias horas. De acuerdo con la organizadora del Miss Perú, no le sorprende la actitud de la conductora de tv.

“Ya nada de ella me mortifica, me ha demostrado, en los últimos meses, que no tiene límites así que me he preparado para todo”, dijo para El Trome.

Como se recuerda, la amistad entre Jessica Newton y Magaly Medina se vio mellada luego de que la popular 'Urraca' se enfrentara de manera mediática a su hija Cassandra Sánchez de la Madrid y su yerno Deyvis Orosco, a quienes expuso en más de una nota de su programa de espectáculos.

Además, la conductora de televisión iba a ser madrina del nieto de Newton; sin embargo, tres meses después de recibir la invitación, la rechazó. "Le vendría bien una madrina más amable, que cuide sus palabras, que no se dedique a la crítica del espectáculo", dijo en ese entonces.

