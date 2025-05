"Él estaba separado, estuvimos 10 años juntos": Jessica Newton negó relación extramatrimonial con Carlos Morales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jessica Newton respondió de manera tajante a las recientes declaraciones del empresario Carlos Morales, y cuestionó el momento elegido por Morales para hablar de temas personales ya que, como se recuerda, dijo que habían tenido una relación extramatrimonial.

“Con él tuve una relación de 10 años, donde nunca fue oculta. Yo era una mujer soltera, y él era un hombre separado”. También recordó que ha sido objeto de críticas infundadas y reafirmó su vida familiar: “La única vez que me casé fue con Fernando (su esposo), y llevamos 21 años de matrimonio. Tengo un esposo maravilloso, un padre ejemplar que ha criado a mis hijos conmigo. Somos una familia sólida y feliz”.

“Es una lástima que este señor no haya salido en su momento a aclarar parte de lo que ha comentado. Es una etapa de mi vida que yo, gracias a Dios, no recuerdo, pero no deja de sorprenderme. Si alguien quiere ser presidente, debería revisar las leyes en nuestro país”, sentenció.

En otro momento, Jessica Newton se refirió a lo dicho por el exgerente de la recordada aerolínea AeroContinente y actual precandidato presidencial, quien afirmó que sus hijos fueron inducidos a cambiarse el apellido mientras él enfrentaba problemas legales en el extranjero.

Morales sostuvo que su hija, Cassandra Sánchez de Lamadrid, habría modificado su apellido sin plena libertad, mientras él se encontraba en Estados Unidos por asuntos judiciales. Según el empresario, fue una experiencia dolorosa: “Cassandrita vivió conmigo hasta los 12 años. Se cambió el apellido porque le pidieron que lo hiciera... fue muy doloroso”.

Ante estas afirmaciones, Newton respondió en el programa Amor y Fuego aclarando que el cambio solo es posible legalmente con el consentimiento de ambos padres o cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad. “Mis hijos se han criado con Fernando desde muy pequeños. Por eso digo que hay que revisar las fechas. Mentir es una enfermedad”, enfatizó.

Jessica Newton está casada con el empresario español Fernando Sánchez de la Madrid desde 2004.Fuente: @jessicanewtonofficial_

Historia de amor de Jessica Newton y Carlos Morales

La relación de Newton y Morales comenzó en los años 90. Él ya era un personaje conocido puesto que tenía un puesto importante en AeroPerú y también estaba vinculado a la política. Por su parte, Jessica había ganado el Miss Perú 1987 y era una de las mujeres más bellas del país.

Si bien hubo una diferencia de edad de 10 años, ambos tuvieron una atracción inmediata. El empresario estaba casado con Tania Moibeus, por lo que su romance con Newton generó revuelo en la socialité limeña.

“Nunca oculté la relación, yo le dije de frente a mi esposa el primer día y terminé la relación. Ella (Jessica) tuvo su casa, viajaban conmigo y era la dama del hogar. No me divorcié porque no te daban el divorcio así nomás”, contó Morales en el podcast Sin Permiso. De esa relación nacieron tres hijos: Cassandra, Sebastián y Tamara.

Pese a que vivieron como una familia durante un tiempo, se separaron de forma definitiva. Carlos Morales continuó viendo a sus hijos, pero la relación con ellos se quebró cuando viajó a Estados Unidos con Marilú, su segunda esposa. En esa época, su nombre estaba en todos los diarios ya que AeroContinente fue investigada por lavado de dinero y él, como la cabeza de la aerolínea, fue investigado.

“Durante esos años, gente malintencionada se aprovechó de la situación en la que me encontraba y trataron de robarse mis bienes y propiedades en el Perú. Lo que es peor, manipularon y mal informaron a tres de mis cinco hijos, que eran muy pequeños, contándoles mentiras sobre su padre y alejándolos de mí”, escribió Morales años después en su blog personal.

Cassandra es la hija mayor de Jessica Newton y Carlos Morales.Fuente: @casemaze