Jessica Newton revela la "verdadera" causa de su distanciamiento con Magaly Medina

Aunque inicialmente se dijo que el fin de la amistad entre Magaly Medina y Jessica Newton se debía a desacuerdos y críticas relacionadas con el matrimonio de Cassandra Sánchez de Lamadrid y Deyvis Orosco, la exreina de belleza aseguró que el verdadero motivo fue un incidente que involucró a Luciana Olivares, una reconocida publicista.

Todo empezó cuando la directora de la Organización Miss Perú, había expresado a la conductora de espectáculos su deseo de que Olivares no asistiera a las reuniones que organizaba en su hogar, justificando su pedido con estas palabras: "No me parece una persona que guarde los respetos que deba guardar".



Sin embargo, Newton no esperaba que Medina compartiera esta confidencia con la publicista, quien, incómoda por lo sucedido, la llamó para pedirle explicaciones. Ante la situación, Newton no tuvo más opción que admitirlo. "Fue muy desagradable esa llamada, pero fui muy honesta", dijo en el programa Vida y Milagros.

Desde entonces, Magaly ha lanzado duras críticas hacia Jessica Newton y su familia. Por su parte, la exreina de belleza ha respondido en contadas ocasiones, aunque de manera más reservada. "Yo creo que ese momento se pudo haber evitado", mencionó la ex Miss Perú.



Jessica Newton aún considera a Magaly Medina su amiga

A pesar del distanciamiento, Jessica Newton aseguró que aún guarda estima por Magaly Medina.

"Yo la consideraba mi amiga, sí... (¿Cómo la considero ahora?) Una amiga. Es que tú no dejas de querer. Tú no amas y dejas de amar, no creo que tengas cariño y dejas de tenerlo", expresó la exreina.

Sin embargo, Newton también reconoció que le hubiera gustado que la situación se hubiera manejado de manera diferente.

"Me habría gustado poder sentarnos a hablar y resolver nuestras diferencias, pero no se dio así", concluyó.



En marzo de 2023, Medina fue consultada sobre la posibilidad de retomar su amistad con Jessica Newton tras el abrazo que protagonizaron en el velorio de Luis Medina Carpio, padre de la conductora. "Su gesto fue solidario, pero eso no significa que volvamos a ser amigas", aseguró en entrevista con Trome.