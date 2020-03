Jessica Newton se pronunció sobre la polémica en torno a si la participante de "Miss Perú La Pre" participará en "Miss Teen Universe". | Fuente: Instagram / Jessica Newton

Recientemente, Jessica Newton afirmó a la prensa que la ganadora del concurso Miss Perú La-Pre participará en el Miss Teen Universe. Sin embargo, Diego Alcalde, organizador del Miss Teen Universo Perú, aseguró que lo dicho por Newton es “totalmente falso”.

“En Perú quien tiene la franquicia y autorización de elegir a las candidatas en nuestro país soy yo, no hay otra persona”, sostuvo Alcalde. No obstante, en conversación con RPP Noticias, la organizadora de Miss Perú respondió a esta polémica y señaló: “El señor Diego Alcalde no es dueño del nombre. Que él regularice su nombre antes de meterse con nosotros. No voy a hacerlo famoso”.

Asimismo, Newton adelantó que cuatro jóvenes del Miss Perú La-Pre serán participantes de cuatro certámenes internacionales. “Uno es el Miss Eco Internacional, que se va a realizar en Egipto; el otro es Miss Teen Universe, que se realizó el año pasado por primera vez en Ciudad de México, el único registrado con ese nombre en Estados Unidos”, expresó.

Los otros dos concursos de belleza son el Miss Teen Mundial y uno que se llevará a cabo en Brasil. Para zanjar las declaraciones del organizador Alcalde, Jessica Newton puntualizó: “Me viene atacando hace muchísimo tiempo, pero creo que debería ocupar su tiempo en generar su nombre propio y dejar de utilizar uno que no le corresponde, razón por la cual se le eliminó su cuenta de Instagram y cualquier plataforma de promoción. Que se ocupe en hacerse de una plataforma seria y nos deje trabajar tranquilos”.

MISS PERÚ-LA PRE

Jessica Newton y su hija Cassandra Sánchez presentaron un nuevo proyecto, denominado “Miss Perú-La Pre”, en el que reúne a 105 adolescentes de entre 15 y 19 años para prepararlas para el concurso de belleza más importante del país.

Durante la conferencia de prensa, Jessica Newton manifestó su emoción por la nueva generación de reinas que su organización está instruyendo desde hace dos meses.

“Estoy sorprendida. Esta generación es mucho más organizada, más madura. Diría que es mucho más abierta a todo; está totalmente comprometida con las cosas que elige hacer, a diferencia de las reinas mayores”, aseguró para el diario El Comercio.

Sobre los cuestionamientos por las participantes de 13 años, la organizadora de certámenes de belleza negó que el proyecto exponga a las adolescentes, pues recalcó que cada una ya está expuesta a través de las redes sociales y que, por el contrario, en su institución buscan empoderarlas.

“Nadie deja de estar expuesto. Ellas mismas están en redes sociales. Todo el que utiliza redes sociales está expuesto y recibe un montón de comentarios (...). Ellas deben sentirse fuertes, bellas, seguras y tratar de combatir el bullying con mucha personalidad. Nadie debe esconderse, nadie debe dejar de levantar la voz”, expresó.