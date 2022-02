Jesús Barco y Melissa Klug | Fuente: Instagram

Jesús Barco desmintió los rumores que apuntaban a una supuesta separación de Melissa Klug. Mediante su cuenta de Instagram, el futbolista reafirmó su amor por la 'chalaca' luego de compartir una fotografía que acompañó con un reflexivo y romántico mensaje.

Tras publicar la instantánea donde la pareja aparece sonriente, Barco meditó sobre la importancia de solucionar los problemas en una relación y tener fortaleza suficiente para superarlos.

"Ser una pareja perfecta no significa no tener problemas, si no saberlo superar juntos. Te amo, mi amor Melissa Klug. Mi XIXI Hermosa", escribió Barco como leyenda de su publicación, la misma que cuenta con más de 20 mil reacciones.

De inmediato, la publicación también generó una decena de comentarios por parte de los seguidores del futbolista, uno de los que más resaltó fue el de Samahara Lobaton: "Ay los amoooo", escribió la hija de Melissa Klug.

Jesús Barco desmintió los rumores que apuntaban a una supuesta separación de Melissa Klug. | Fuente: Instagram | Jesús Barco

DESCARTARON RUMORES DE SEPARACIÓN

Ante los rumores que venían circulando en los medios y redes sociales sobre su supuesta separación del futbolista Jesús Barco, Melissa Klug hizo público un comunicado firmado por ambos, dirigido a los medios de comunicación y sus seguidores.

Al comienzo del documento, la pareja da a entender que está al tanto de lo que se viene hablando sobre la situación actual de su relación, y agradece el “interés y preocupación”. Sin embargo, subrayan que es un tema que mantendrán en privado.

“Es importante comunicarles que hemos tomado la decisión de mantener en privado lo que a continuación suceda en nuestra relación de pareja”, se lee en el comunicado.

A pesar de que no da muchos detalles sobre el momento que atraviesa su relación, aceptan que las cosas no van bien. “No podemos tapar el sol con un dedo, este mes ha sido muy estresante y complicado para nosotros como pareja. La presión mediática y los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado en nuestra relación”.

LUCHARÁN POR SU AMOR

En el comunicado, Melissa Klug y Jesús Barco señalaron que harán lo posible por subsanar cualquier problema que tenga su relación. "Haremos lo que sea necesario para que nuestro amo triunfe por sobre todo tipo de problema y obstáculo", escriben.

En otro fragmento, enfatizan que no pretenden ser un ejemplo para nadie, que son seres humanos que pueden tomar malas decisiones como cualquier otro, pero que, sin embargo, están comprometidos en aprender de sus errores y seguir adelante con su compromiso.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.