La actriz Johanna San Miguel contó que su casa está inundada de aguas servidas. | Fuente: Instagram

Johanna San Miguel denunció que su casa está inundada de aguas servidas. A través de sus redes sociales, la actriz manifestó su malestar al encontrarse con las aguas regadas por todo su hogar y aseguró a RPP Noticias que esta no era la primera vez que sucede. Hasta el momento, no ha recibido respuesta de Sedapal.

La artista considera que, este problema que ha ocurrido más de una vez, podría deberse a la rotura de una cañería. Sin embargo, no conoce exactamente la razón por la que sucede este desborde del desagüe.

“Esta es la segunda vez, el tema de Sedapal y se vuelve un problema para nosotros. En esta oportunidad, nuevamente las aguas servidas han ingresado a mi casa. Había una rotura, me imagino… No tengo la menor idea”, explicó San Miguel a RPP Noticias.

“Nuevamente mi casa inundándose de agua servidas sumémosle, además, el riesgo de contaminación ante la situación actual”, escribió Johanna San Miguel en la leyenda de un video en Instagram, donde muestra cómo se filtran las aguas servidas desde la zona de su jardín interior.



SIN RESPUESTA DE SEDAPAL

Johanna San Miguel manifestó su disconformidad al no recibir la atención de Sedapal, compañía que está encargada de verificar los problemas con las cañerías externas a las viviendas. Para la actriz de “Pataclaun”, este panorama infeccioso es el peor momento para ocurrir en plena pandemia de COVID-19.

“Se ha inundado mi jardín interior, mi cocina, mi comedor, el baño de servicio, el pasadizo. Nuevamente, pasamos por lo mismo, he tratado de comunicarme con Sedapal y no hemos obtenido respuesta. Solamente se han comunicado por el DM (Mensaje directo) de Instagram y en 24 horas solucionarían este tema”, contó. “Aguas servidas dentro de una casa en una situación de pandemia, no es el mejor escenario”.