Johanna San Miguel volverá a la televisión cuando le propongan este tipo de programa

Desde que cerró su ciclo en "Esto es guerra", en el 2015, se oyen rumores sobre un posible regreso a la conducción de Johanna San Miguel. Recientemente, el gerente de contenidos de ATV, Ney Guerrero, confesó que desea contar con la artista como figura del canal.

"Efectivamente, he recibido varias propuestas de muchas casas televisoras proponiéndome distintos formatos (...) Si no estoy en la televisión es porque no ha llegado a mí el tipo de programa que yo quiero hacer", explicó la también actriz a RPP Noticias.

Ella se animó a dar detalles sobre cómo sería ese formato. "Debería pensar yo en algo y proponerlo. Me encantaría un programa de conversación, de entrevistas. Un programa que hable de temas de mujeres, eso me haría sentir más acorde con mis vivencias de ahorita", agregó la recordada Queca de "Pataclaun".

Asimismo, Johanna San Miguel descartó que le hayan hecho la oferta de conducir un espacio al lado de Raúl Romero, quien a su vez se encuentra alejado de la televisión.

"Yo no he hablado con Raúl. Creo que todo eso son rumores. Él [Raúl Romero] es un capazo en lo que hace, si recordamos lo que él hacía en 'Habacilar' era buenísimo", indicó la actriz.

Ella reveló que "con sus años de experiencia" ha aprendido que "nunca hay que decir nunca", al ser consultada si volvería a conducir un 'reality show'.

"SE BUSCA MARIDO CAMA ADENTRO"

Johanna San Miguel se encuentra abocada en su exitoso show "Se busca marido cama adentro", uno de los unipersonales más populares del 2018.



La actriz se presentará en dos funciones, el 12 y 13 de febrero, en el Teatro Peruano Japonés. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Asimismo, la recordada Queca de "Pataclaun" aseguró que buscará presentarse en la mayor cantidad de provincias del Perú este 2019 con "Se busca marido cama adentro".