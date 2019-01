Raúl Romero, quien compartió escenarios y giras por muchos años con Pedro Suárez-Vértiz, se pronunció sobre la emotiva carta que le escribió el intérprete de "Cuando pienses en volver" a su esposa Cythia Martínez en Facebook.

Como se recuerda, Pedro Suárez-Vértiz escribió, entre otras cosas, que quisiera "irse a una isla desierta" para que su esposa y sus hijos "rehagan su vida".

"Bueno, yo no puedo corregir las palabras de Pedro porque es su sentimiento profundo. Yo le diría que sus hijos y su esposa están donde la vida los ha puesto y en un contexto que los hace más personas y que les permite desarrollar una forma de amor excelso", dijo Raúl Romero a RPP Noticias.

Asimismo, el ex vocalista de Los No sé quién y los no sé cuántos se emocionó hasta las lágrimas al dedicarle unas emotivas palabras a su amigo Pedro Suárez-Vértiz.

"Le diría a Pedro que no se preocupe, que su familia está donde tiene que estar, haciéndose más fuertes. Con respecto a su esposa ya no hay nada que decir. Esa isla [La que describió Pedro en su publicación de Facebook] está en torno a él y tiene puentes hermosos que son la gente que lo ama", agregó Romero con la voz quebrada.

Raúl Romero se emocionó hasta las lágrimas al hablar de Pedro Suárez-Vértiz y su familia. | Fuente: RPP Noticias

LA CARTA DE PEDRO

Pedro Suárez-Vértiz publicó un soprendente saludo de cumpleaños a su esposa, donde le agradecía por cuidarlo y se disculpaba por ser una "carga". Como se recueda, desde hace algunos años, Pedro sufre de la enfermedad degenerativa disartria, que le impide hablar.

"Lo que más me molesta de mi situación física es que mis restricciones son tuyas también y eso es injusto (...) Quisiera irme a una isla para que tú y mis hijos rehagan su vida. Pero es imposible porque me aman y yo a ustedes. Una vez más la familia es todo", se lee en la publicación del músico.

Pedro Suárez-Vértiz confesó en 2011 que padece de un desorden nervioso muscular, que se hace más complicado con el paso de los años, sumado a un déficit de atención crónico que lo hace lucir extremadamente distraído y enredado al hablar.



Tras revalar el mal que padece, el cantante decidió alejarse del ojo público, por lo que ya no acepta entrevistas ni invitaciones a medios de comunicación.

"NO NECESITO", EL NUEVO ÉXITO DE RAÚL ROMERO



Raúl Romero, ex conductor de televisión y ex vocalista de Los No Sé Quién y Los No Sé Cuántos sorprendió a sus seguidores con el estreno del videoclip de su nuevo tema “No te necesito”.

En el video, que marca su regreso luego de un largo período, el artista no solo toca el ukulele mientras interpreta su canción, sino que también emula los sonidos de diferentes instrumentos para complementar las melodías.

En menos de 24 horas, el clip ya ha alcanzado las 620 mil reproducciones y los usuarios en Facebook han mostrado su aprobación por este. Sus seguidores destacan el humor del que está cargado este material audiovisual.

"¡Gracias por sus palabras! Estoy sorprendido y feliz por la acogida y la buena onda. Ayúdenme a compartir la canción y pedirla a las radios. ¡GRACIAS!", escribió el popular 'Cara de haba', en su cuenta de Facebook.

Este anuncio llega en medio de los rumores de su supuesto retorno a la pantalla chica, versión que tuvo respuesta del gerente de contenidos de ATV, canal al que supuestamente llegaría.