"Si Robin no sale, Batman tampoco": Jorge Benavides no volverá a interpretar al héroe tras la muerte de 'Felpudini'

Tras el sensible fallecimiento de Rodolfo Carrión, más conocido como 'Felpudini', su gran amigo y colega Jorge Benavides sorprendió con un anuncio en redes sociales. Tras hacer un sketch donde interpretaba a Batman, mencionó que guardará su traje ya que nadie más será Robin.

Como se recuerda, juntos hacían parodias de estos dos personajes por lo que aseguró que ninguna otra persona lo hará como él: "Querido compañero y amigo, te has ido y has dejado un vacío en mi corazón muy difícil de llenar. Extrañaré tu alegría, frescura y, sobre todo, tu sabiduría y los buenos consejos que siempre me dabas. Me faltarán tus saltitos, tu baile, tus frases y tus masajes en la espalda", se le escuchó decir.

'Felpudini' convirtió las frases "¡Me quemo!" y "¡No, no te lo puedo creer!" en parte de la cultura popular y fue Robin, el eterno compañero de Batman en el show de Jorge Benavides. En el reciente programa de entretenimiento, JB organizó un casting para buscar a su nueva mano derecha, pero no eligió a nadie y decidió darle una despedida a su fallecido amigo.

"Mi querido Robin, ya no estarás a mi lado, pero vivirás por siempre en mi memoria y corazón, por lo que nunca estaré solo. A partir de ahora, nadie llevará tu disfraz, lo guardaré en un lugar especial junto al mío. Si Robin no sale, Batman tampoco lo hará. Descansa en paz, Tío Felpu", finalizó.

¿Quién fue Rodolfo Carrión, el querido Felpudini?

Rodolfo Jaime Carrión Velarde, conocido como 'Felpudini', fue un cómico y profesor de teatro peruano que se hizo popular por sus destacadas actuaciones en diversos programas de televisión. A lo largo de su carrera, Felpudini utilizó frases como: ‘No te lo puedo creer’, ‘No me mientas’, entre otras, que lo marcaron como cómico.

Desde muy joven, Rodolfo Carrión incursionó en la comedia peruana. En 1980, debutó por primera vez en el recordado programa Risas y Salsa, al lado de la fallecida actriz peruana Analí Cabrera. También compartió en dicho espacio con reconocidos artistas como: Efraín Aguilar, Susy Díaz, Guillermo Campos, Adolfo Chuiman, entre otros.

Rodolfo Carrión también es recordado por el popular sketch 'El jefecito', donde interpretaba al secretario Federico Lancelotti, ‘Felpudini’, qué tiempo después se convertiría en su nombre artístico.

Posteriormente, el actor peruano estuvo en otros programas del entretenimiento como JB Noticias, El especial del humor, donde tenía un sketch parodia de Batman y Robin.

