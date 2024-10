'Melcochita' fue dado de alta tras una semana hospitalizado por una infección respiratoria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El reconocido cómico y sonero Pablo Villanueva, mejor conocido como 'Melcochita', fue dado de alta esta mañana del Hospital Edgardo Rebagliati, de Essalud, tras haber estado internado durante siete días debido a una infección respiratoria que afectó sus bronquios.

Villanueva, de 88 años, comenzó a experimentar fuertes dolores de cabeza y molestias en la garganta, lo que lo llevó a buscar atención médica de inmediato.

"Casi no la cuento, porque no podía respirar. Por eso, mi esposa (Monserrat) me trajo de emergencia. Me examinaron y determinaron que tenía bronquitis aguda. Mi saturación estaba baja, tenía fiebre. De verdad, me asusté, pensé que no la contaba", relató el humorista en una entrevista.

Gracias a la intervención de los médicos, 'Melcochita' logró estabilizarse y su salud comenzó a mostrar una mejora constante. Aunque se encuentra en recuperación, por el momento, no podrá retomar sus actividades laborales.

"Estoy agradecido por los cuidados de mi esposa, los médicos, las enfermeras, como tenía el azúcar en 400 eso también complicó mi salud, pero ya estoy estable", refirió.

Oyentes de RPP, a través del Rotafono, compartieron imágenes del sonero saliendo del nosocomio en compañía de su esposa, Montserrat Seminario.

'Melcochita' agradece los buenos deseos de sus seguidores desde la cama del hospital Edgardo Rebagliati. | Fuente: Instagram: Melcochita

¿Quién es 'Melcochita'?

'Melcochita' o Pablo Villanueva Branda, es un reconocido humorista, actor y músico peruano. Nacido el 17 de septiembre de 1936 en Lima, ha sido una figura importante en la escena del entretenimiento a nivel mundial. Comenzó su carrera como músico de son cubano en los años 50, acompañando a grandes artistas de la escena tropical como Celia Cruz, además es el único peruano que estuvo en el show del famosos presentador estadounidense, David Letterman, en 1983.

A pesar de su talento para el soneo, su popularidad en Perú creció principalmente por su faceta de comediante, con su humor irreverente y su capacidad para improvisar chistes, lo que le permitió ganarse el cariño del público.

'Melcochita' también ha participado en numerosos programas de la televisión local, películas y eventos en vivo, dejando frases cómicas que se han vuelto parte de la cultura popular peruana.

'Melcochita' fue dado de alta tras permanecer siete días internado en el hospital Edgardo Rebagliati.Fuente: Rotafono

