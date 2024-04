José Peláez y Alejandra de la Flor se casaron en romántica boda religiosa

José Peláez bailó con su esposa frente a los asistentes a su boda religiosa. | Fuente: IG:@yosoypelaez

Después de que contrajeran nupcias por civil, José Peláez y Alejandra de la Flor se casaron por religioso este fin de semana. Por medio de las redes sociales, el conductor de El Gran Chef Famosos compartió las imágenes de lo que fue su boda donde bailó y cantó junto a familiares y amigos.

Fiel a su estilo, lució un traje azul con zapatillas blancas; mientras que su esposa, un vestido de brillos con tacones. A la ceremonia y la fiesta asistieron sus compañeros del reality de cocina, así como otros influencers como Mateo Garrido Lecca, Joana Boloña, el chef Christian Bravo, Ricardo Morán, el actor argentino Coco Maggio y más.

Si bien José Peláez ha sido bien reservado con su relación, meses atrás confesó que Alejandra de la Flor ha sido importante, tanto en su desarrollo personal como profesional. "Me enseñó que, a veces, trabajando un poco más y haciendo lo mejor posible, las cosas salen muchísimo mejor. Desde que estoy con ella trato de hacer lo mejor posible, yo antes era un ‘ya que chu...’. Me empecé a dar cuenta de que cuando uno se preocupa por hacer las cosas y lo hace lo mejor posible, las cosas comienzan a fluir", dijo.

José Peláez se casó por civil hace un mes

"Estado civil: casado", escribió José Peláez en su cuenta de Instagram tras revelar que contrajo matrimonio civil con su ahora esposa Alejandra de la Flor en la quincena de marzo. "Mi mejor versión definitivamente es la que es contigo", agregó en su mensaje.

Además, el conductor de El Gran Chef Famosos lució feliz al firmar su unión en el distrito de Miraflores. Después de la boda, tuvieron una reunión donde solo asistieron amigos cercanos y familiares. Entre ellos estuvo el productor del programa de cocina, Sebastián Martins.

¿Cuál es la historia detrás del anillo de compromiso de José Peláez en Hawái?

En febrero de este año, el conductor confesó que ya tenía planeado el compromiso a inicios de 2023, pero su agenda impidió que se diera en ese momento. Por ello lo postergó hasta que ambos tuvieran más tiempo.

"El anillo lo escogí con la ayuda de una amiga en común, lo llevé en una maleta grande, quería que esté seguro. Cuando llegué a Hawái, estaba ‘¡bien, llegó el anillo!’, pero me di cuenta de que había dejado la maleta sin clave, cualquiera podía sacar el cierre. Ya eso superado, pensé: ‘¿Ahora dónde se lo pido?'", dijo José Peláez a Mónica Delta en Latina TV.

Así que no se le ocurrió mejor idea que pedirle la mano en un helicóptero en Hawái: "El helicóptero se levantó, nos sentíamos como dos niños que iban a Disney por primera vez. ¡Increíble! Lo que sentíamos era alucinante, Ale no se asustó y estábamos al costado del piloto, una situación mágica. Entonces dije: ‘aquí es’ (...) Le pregunté si me escuchaba cuando hablaba, me dijo que sí. Entonces le dije: ‘Después de correr maratones, de haber pasado pandemias y muchas cosas más, ¿te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito", recordó el conductor de El Gran Chef Famosos.

