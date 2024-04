Manchester United vs. Liverpool: ¿A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partidazo por Premier League?

Manchester United vs. Liverpool EN VIVO: se enfrentan este domingo 7 de abril en Old Trafford, en Mánchester (Inglaterra). El partido corresponde a la fecha 32 de la Premier League 2023-2024 y se jugará a partir de las 09:30 a.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso se podrá seguirse por ESPN y STAR+ en Perú y Sudamérica. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Liverpool, líder de la Premier League, pero acechado de cerca por Arsenal y Manchester City, tiene el partido más complicado entre los favoritos al título en la 32ª jornada, ya que visita al Manchester United.

Old Trafford será el escenario del nuevo clásico inglés que se presenta muy atractivo, a pesar de que el Manchester United es sexto en la clasificación, centrado únicamente en apurar sus reducidas opciones de llegar al 'Top 4', del que le separan 11 puntos.

A mediados de marzo, el United eliminó al Liverpool en los cuartos de final de la FA Cup, en una prórroga eléctrica, pero el equipo de Erik Ten Hag llegará esta vez al pulso todavía dolorido por su increíble derrota 4-3 el jueves en el campo del Chelsea, recibiendo dos goles en el final del descuento.

El mismo jueves, el Liverpool venció 3-1 al colista Sheffield United en Anfield, para resistir la presión de Arsenal y Manchester City, que habían ganado sus partidos el miércoles en la jornada intersemanal.

Los ‘reds’ llegan a esta 32ª jornada con 70 puntos, dos más que el Arsenal y con tres de margen sobre el Manchester City, sus principales perseguidores.

¿A qué hora juega Manchester United vs. Liverpool?

El partido se jugará a las 09:30 a.m. de hora peruana, mientras que en la hora de España el cotejo iniciará a las 3:30 p.m. en Old Trafford, en la ciudad de Mánchester.

Perú: 09:30 a.m.

Argentina: 11:30 a.m.

Colombia: 09:30 a.m.

Ecuador: 09:30 a.m.

Bolivia: 10:30 a.m.

Venezuela: 10:30 a.m.

Uruguay: 11:30 a.m.

Chile: 11:30 a.m.

Brasil: 11:30 a.m.

México: 08:30 a.m.

España: 3:30 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:30 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:30 a.m.

Manchester United vs. Liverpool: alineaciones posibles del partido por Premier League

Manchester United: André Onana; Diogo Dalot, Harry Maguire, Raphael Varane, Aaron Wan-Bisaka; Scott McTominay, Kobbie Mainoo; Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes, Marcus Rashford; Rasmus Hojlund.

Liverpool: Caoimhin Kelleher; Conor Bradley, Jarell Quansah, Virgil van Dijk, Joe Gomez; Alexis Mac Allister, Wataru Endo, Dominik Szoboszlai; Mohamed Salah, Darwin Núñez, Luis Díaz.

¿Dónde ver Manchester United vs. Liverpool vía TV por la Premier League?

El partido del fútbol inglés será transmitido a todo el territorio nacional a través de la señal de ESPN y vía streaming (dispositivos como celulares, tablets, PC y más) en STAR+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.