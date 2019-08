Claudia Zumate asegura que el salsero será denunciado por violencia física, psicológica y emocional. | Fuente: Instagram

El salsero Josimar se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que Claudia Zumate, la abogada de su todavía esposa Gianella Ydoña, anunciara que ha tomado la decisión de presentar una denuncia en su contra por violencia psicológica, física y patrimonial.

En un reportaje del programa Magaly Tv La Firme, Claudia Zumate aseguró que los videos grabados por la esposa de Josimar serán utilizados como pruebas. En uno de ellos, se escucha a la expareja del salsero llorando con su bebé en brazos, rehusándose a irse con él.

Otra foto mostrada por Medina muestra a la pareja después de los sucesos, en la cual Gianella luce un par de lentes que cubren el rostro golpeado, uno que sí se puede ver en otras fotografías que se ha tomado.

Al respecto, Zumate aseguró que Gianella no denunció antes a su ex esposo “porque sentía miedo y vergüenza” y que el salsero habría golpeado a su expareja en presencia de su menor hijo. “Le rompió la nariz y se la desvió”, refirió.

Magaly Medina tampoco se quedó callada, pues a pesar de afirmar que Josimar es talentoso y tiene éxito, aseguró que es un hombre que no tiene valores.

“Eso se llama no ser un buen hombre, no tener valores, no tener moral. Los golpeadores no tienen mi respeto ni deben tener el respeto de ninguna persona”, comentó la periodista.

¿ADICCIÓN A LAS DROGAS?

Asimismo, Claudia Zumate se refirió a la acusación de Josimar, quien aseguró que su expareja era adicta a las drogas, luego de que se revelara un video en el que se le observa fumando. En este contexto, la abogada descartó que Ydoña sea actualmente una adicta, y afirmó que se trató de un “hecho episódico de años atrás”.