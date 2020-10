Juliana Oxenford dio a conocer lo feliz que se siente al haberse convertido en madre por segunda vez. | Fuente: Instagram / Juliana Oxenford

Para Juliana Oxenford, convertirse en madre por segunda vez es un gran sacrificio que trae muchas felicidades. Así lo dio a conocer a través de sus redes sociales luego de una semana de dar a luz a su segundo hijo.

Desde su cuenta de Instagram, la conductora de “Al estilo Juliana” compartió una fotografía en la que relata cuánto ha variado su día a día desde que su dulce espera llegó a su final. En la leyenda de la publicación, escribió:

“Hoy cumplo una semana de haber dado a luz, de dormir 3 horas por día, de dar teta a demanda y de no cambiar esta segunda maternidad por nada. No existe algo mejor que me haga sentir más plena y feliz que ser mamá. Buen inicio de semana”.

Como se recuerda, el pasado 5 de octubre, Juliana Oxenford anunció el nacimiento de su pequeño Mateo a través de una tierna publicación en su cuenta de Instagram, donde le dio la bienvenida con una emotiva fotografía en la que sale cargándolo en brazos.

NO MÁS HIJOS

Luego de traer al mundo a su segundo bebé, la periodista Juliana Oxenford se tomó un tiempo para agradecer el cariño de sus seguidores de Instagram.

A través de las stories de la red social, la presentadora de noticias habló de sus emociones por la llegada de su hijo y aclaró que este será el último que tendrá.

"Estoy feliz. El lunes (5 de octubre), a las 12:27 del día, nació mi hijo Mateo. Mi segundo hijo. Mi primer hijo hombre y el último también. O sea, María, Mateo y ahí nomás, chau, fábrica", recalcó.

Asimismo, comentó que se dedicará exclusivamente a la maternidad en las próximas semanas, mientras su colega Pamela Vértiz la reemplaza en el noticiero de ATV.

“Estoy emocionada, ayer me han dado de alta y ando adolorida y luchando con el tema de la lactancia materna, que es súper complicado", indicó.

"Los extraños un montón. Voy a estar un tiempo dedicada exclusivamente a la maternidad que siempre será mi prioridad”, finalizó Juliana Oxenford.