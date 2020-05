Juliana Oxenford se convertirá en madre por segunda vez. | Fuente: Instagram / Juliana Oxenford

“Y de pronto, la vida te regala más vida”. Así anunció Juliana Oxenford, hace poco más de una semana, su segundo embarazo, fruto de su matrimonio con Milovan Radovic. La periodista compartió, así, una noticia que alegró a todos sus seguidores en redes sociales.

Este segundo bebé viene después de que la pareja contrajera matrimonio en el 2018 y, según confesó Oxenford a la revista Somos, no fue producto de una planificación. “No es que estuviéramos buscando un bebé ahora, pero no nos estábamos cuidando”, relató.

Así, tras una primogénita, Radovic y Oxenford serán padres nuevamente, esta vez de un varón. Sin embargo, llevar un embarazo en medio de una pandemia puede tener muchos riesgos. Al respecto, la conductora de “Al estilo Juliana” afirmó al mencionado medio:

“Ha crecido un poco el miedo. Pero tengo una idea muy clara respecto al tema emocional. Una cosa es ser precavida y cuidadosa y otra es vivir en pánico. Esta cuarentena ya es bastante fuerte para nosotros como para encima meterle esa inyección de momento siniestro de que el mundo se va a acabar”.

En ese sentido, para la presentadora todos “tenemos que aprender a vivir con esto, porque no se va a ir tan rápido”. De allí que no vaya a prohibirle una salida a su hija luego de prometerle que podían dar un paseo por la manzana. “Para mí es importante que ella respire aire puro, que vea los árboles, que camine por la vereda, que pase por la puerta de la verdad”, indicó.

A esta cuarentena, además, Oxenford le suma su trabajo como periodista, pues debe lidiar con una cantidad considerable de noticias amargas a diario. Aunque entiende que “así es el trabajo”, esta exposición influye en su estado emocional. Sobre este punto, manifestó:

“Me ha pasado muchísimo que salgo del programa y antes de llegar a mi casa le doy dos vueltas a la manzana empapada en lágrimas, porque se me junta todo. ¿A qué mundo estoy trayendo a mi hijo? ¿Cómo voy a llegar de aquí a octubre que es la fecha que doy a luz? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánta gente más se va a enfermar? ¿Por qué tenemos un sistema de salud tan precario? ¿Por qué nadie se ha encargado de esto? Luego pienso en la suerte que tengo de tener una casa y seguir trabajando… Es horrible, también estoy emocionalmente bien golpeada”.

La maternidad, para Juliana, es un aspecto muy sensible. Y aunque siempre pensó en tener un hijo, en vez de una niña, le fascina ser madre de María, su primera hija. A la fecha, no obstante, ve con buenos ojos “la idea de criar un hombre para poderlo dejar desarrollar su lado femenino”. “Él va a ser criado por una mamá que va a estar muy presente y por una hermana que van a poderle dar instrucciones y consejos de vida que espero lo lleven a ser un hombre sensible y respetoso”, puntualizó.