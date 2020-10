Juliana Oxenford sostuvo que cuidar a su segundo bebé es todo un reto frente al que no tiene quejas. | Fuente: Instagram / Juliana Oxenford

Tras tener un bebé, suelen surgir las inevitables comparaciones: ¿a quién se parece más: a la madre o al padre? En el caso del segundo hijo de Juliana Oxenford, que nació hace apenas dos semanas, la periodista aseguró que tiene muchos rasgos de su esposo.

“Es una belleza, es un colorado hermoso”, dijo la conductora de televisión en el programa de Magaly Medina. “Igualito a Milo, exacto, es la fotocopia de su padre”, añadió en alusión a Milovan Radovic, con quien además tiene también una hija de siete años.

Por otro lado, Oxenford comentó que convertirse en madre nuevamente acarrea varios sacrificios, sobre todo las amanecidas. “No duermo nada, la experiencia es diferente después de siete años. Come un montón y me levanta a las 3 de la mañana”, relató.

Además, contó entre risas que como estaba acostumbrada a criar a una niña, tener un bebé varón viene resultando una experiencia totalmente nueva. Experiencia frente a la cual no tiene quejas. “Me gusta ser una mamá muy presente y no delegar funciones”, apuntó.

NO MÁS BEBÉS: "CHAU, FÁBRICA"

Luego de traer al mundo a su segundo bebé, la periodista Juliana Oxenford se tomó un tiempo para agradecer el cariño de sus seguidores de Instagram.

A través de las stories de la red social, la presentadora de noticias habló de sus emociones por la llegada de su hijo y aclaró que este será el último que tendrá.

"Estoy feliz. El lunes (5 de octubre), a las 12:27 del día, nació mi hijo Mateo. Mi segundo hijo. Mi primer hijo hombre y el último también. O sea, María, Mateo y ahí nomás, chau, fábrica", recalcó.

Asimismo, comentó que se dedicará exclusivamente a la maternidad en las próximas semanas, mientras su colega Pámela Vértiz la reemplaza en el noticiero de ATV.

“Estoy emocionada, ayer me han dado de alta y ando adolorida y luchando con el tema de la lactancia materna, que es súper complicado", indicó.

"Los extraño un montón. Voy a estar un tiempo dedicada exclusivamente a la maternidad que siempre será mi prioridad”, finalizó Juliana Oxenford.