Karen Schwarz confesó que apoyará a Cayetana y Antonia si en algún momento desean ingresar a los certámenes de belleza. | Fuente: Instagram

Karen Schwarz se mostró de acuerdo en que sus hijas Antonia y Cayetana postulen para el Miss Perú siempre y cuando ellas decidan seguir el camino de los certámenes de belleza.

“Si mi hija me dice que quiere ser Miss, si quiere ser cantante o ingeniera o lo que fuera, la verdad es que yo la voy a apoyar”, dijo la conductora de televisión.

Asimismo, Karen Schwarz aseguró que es muy pronto para saber qué es lo que sus hijas quieren, pero agregó que las dos son dueñas de su futuro:

“Hoy en día mi hija tiene 4 años, va a cumplir 5, la otra tiene 2 añitos, es muy pronto, pero igual, yo creo que así tengan 15 y si me volviesen a preguntar lo mismo, diría lo mismo. Ellas son dueñas de elegir su presente, su pasado y su futuro”, sostuvo la modelo a La República.

Karen Schwarz cumplió 11 años en la tv

Karen Schwarz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales después de recordar que hace 11 años debutó en la televisión en el programa “El último pasajero” como una de las azafatas.

Sin embargo, ha pasado más de una década de que sigue vigente en la pantalla chica y ahora es una de las figuras más reconocidas de un canal. Es así que, para celebrar este momento, la esposa de Ezio Oliva agradeció el apoyo de sus fanáticos por acompañarla en este camino.

“Cuando me preguntan ¿Qué significa para ti la tv? Solo recuerdo hace 11 años atrás cuando empecé en ‘El Último pasajero’ y luego llegó ‘Yo Soy’, un programa que me cambió la vida porque me enseñó a perder el miedo y a reírme de mi misma. Y lo mejor de todo es que inicié este camino rodeado de gente a la cual quiero muchísimo hasta el día de hoy”, escribió Karen Schwarz.

Asimismo, calificó de “mayor regalo” el recibir el apoyo del público ya que sin ellos “nada de esto sería posible”.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.