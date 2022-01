La conductora de tv Karen Schwarz compartió un extenso mensaje en redes sociales donde recuerda su debut en la pantalla en 'El último pasajero'. | Fuente: Instagram | Karen Schwarz

Karen Schwarz compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales después de recordar que hace 11 años debutó en la televisión en el programa “El último pasajero” como una de las azafatas.

Sin embargo, ha pasado más de una década de que sigue vigente en la pantalla chica y ahora es una de las figuras más reconocidas de un canal. Es así que, para celebrar este momento, la esposa de Ezio Oliva agradeció el apoyo de sus fanáticos por acompañarla en este camino.

“Cuando me preguntan ¿Qué significa para ti la tv? Solo recuerdo hace 11 años atrás cuando empecé en ‘El Último pasajero’ y luego llegó ‘Yo Soy’, un programa que me cambió la vida porque me enseñó a perder el miedo y a reírme de mi misma. Y lo mejor de todo es que inicié este camino rodeado de gente a la cual quiero muchísimo hasta el día de hoy”, escribió Karen Schwarz.

Asimismo, calificó de “mayor regalo” el recibir el apoyo del público ya que sin ellos “nada de esto sería posible”.

Así lidia Karen Schwarz con los mensajes de odio

Para la conductora Karen Schwarz, lidiar con los mensajes de odio a lo largo de su carrera televisiva ha sido complicado. De hecho, en un momento de su vida tuvo que buscar ayuda psicológica para encarar este tipo de situaciones.

"No ha sido fácil, he buscado ayuda también", comentó al diario Trome. "Han habido momentos en que he sentido que he estado literal en el subsuelo, donde digo 'quiero dejar todo', pero cuando ya tengo cabeza fría y veo a mi familia, digo 'debes salir adelante'".

En su búsqueda por recuperarse anímicamente, Karen Schwarz precisó que su esposo Ezio Oliva fue clave, pues le ayudó "mucho a encontrar ese camino". "A raíz de lo que pasó años atrás fue al psiquiatra, estuvo con terapias, entonces, desde su experiencia me dijo que ese es el camino", dijo.

"Me considero fuerte, pero también soy un ser humano que siente llora, me deprimo y me vuelvo a levantar", apuntó la actual presentadora de "Yo Soy: Grandes Batallas Internacional".

